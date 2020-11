Mann med kniv pågrepet ved sykehus i Frankrike - sa han ville hevne seg

En mann med kniv ble onsdag arrestert ved inngang til et sykehus og skal ha ønsket å hevne seg på gjerningsmannen bak Nice-angrepet.

Nice-Matin og La Dépêche skriver at mannen skal ha sagt at han ønsket å "slakte en utvalgt pasient" for å oppnå rettferdighet.

Den utvalgte det var snakk om, var mannen bak terrorangrepet i Nice i slutten av oktober, skal han ha sagt til politiet i etterkant.

Det var VG som først omtalte saken.

Mannen med kniv ble pågrepet i Val de Marne. Hovedmannen som politiet mener står bak angrepet i Nice, 21 år gamle Brahim Issaoui fra Tunisia, ligger fortsatt innlagt på sykehus etter at han ble skutt av politiet flere ganger.

Terrorangrepet i slutten av oktober skjedde inne i Notre-Dame-kirken i Nice.

Det ene offeret, en 60 år gammel kvinne, fikk hodet skåret av, ifølge påtalemyndigheten. En 55 år gammel kirketjener fikk et dypt kutt i halsen og døde også av skadene. I tillegg døde en brasiliansk kvinne i 40-årene av skadene kort tid etter angrepet.

Politiet har sagt at Issaoui ropte «Allahu akbar» da de pågrep ham.

Angrepet i Nice skjedde bare få dager etter at en lærer fikk hodet skåret i et angrep utenfor Paris, etter at han hadde vist Mohammed-karikaturer i forbindelse med undervisning om ytringsfrihet.