Kan bli norgesmester i sin andre idrett

Torsdag er det duket for NM-semifinale mellom ØIF Arendal og Nærbø. Dersom sørlandsklubben tar seg til finalen, kan Olaf Richter Hoffstad ta nok en gullmedalje i et norgesmesterskap.

Olaf Richter Hoffstad var en av Christian Berges utvalgte for EM-kvalifiseringskampene til håndballgutta. På grunn av korona-restriksjonene og kravet om karantene etter turen til Italia, valgte 21-åringen å bli hjemme.

Nå er venstrekanten og ØIF Arendal klare for NM-semifinale mot Nærbø.

Kampen kan du se torsdag på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo kl.19:00.

Norgesmester og nordisk mester

Men det har ikke alltid dreid seg om å satse på på håndball. Richter Hoffstad har nemlig blitt norgesmester tre ganger og nordisk mester i terrengsykling i aldersbestemte klasser.

– Det å ikke begynne å satse på noe for tidlig, ha et bredt spekter og kose seg med idretten, tror jeg har gjort at jeg sitter her nå og har det morsomt med håndballen. Å se at jeg har opplevd andre ting enn å bare være i en hall og kaste ball er fint å tenke tilbake på.

Sandefjord-gutten måtte velge mellom idrettene, og da var valget enkelt.

I TETEN: Olaf Richter Hoffstad var best i landet i aldersbestemte klasser i terrengsykling før han satset på håndball. Foto: Privat.

– Sykkel er en ganske enslig idrett: det er mange og lange treningsturer. Og så har det litt med kropp å gjøre også. Jeg er jo 1.90 høy og det er ikke det mest ideelle hvis man er syklist, forteller Richter Hoffstad.

– En av de kuleste enkeltkampene å spille

Forrige gang ØIF Arendal og Nærbø møttes gikk ØIF seirende ut 32-23, men 21-åringen tror det blir en jevn kamp.

– Det blir en utrolig morsom kamp som kan gå begge veier. Samtidig er det en kamp som har ligget i bakhodet på mange av spillerne og er noe vi ser frem til.

Richter Hoffstad har tidligere spilt NM-finalen i G20-klassen for Sandefjord, men nå kan det bli hans første NM-finale i seniorklassen dersom ØIF skulle vinne mot Nærbø.

– Det er en av de kuleste enkeltkampene å spille i løpet av en sesong og det er noe klubben setter høyt, forteller Richter Hoffstad.