Det kan gå mot at landslagsspillere må følge samme karantenekrav som andre arbeidsreisende. Helsedirektør Bjørn Guldvog varsler ny vurdering av bestemmelsene.

– Det er egentlig ønskelig at de samme kravene stilles til idrettsutøvere som til andre yrkesaktive, sier Guldvog til VG.

Han peker på at protokollen til Det europeiske fotballforbundet ble laget i en tid da det var mindre smitte i samfunnet. Helsedirektøren mener den ikke gir samme beskyttelse som før i dagens situasjon.

– Derfor mener vi det er grunn til å vurdere dette på nytt, sier helsedirektøren.

Bekymring i Fotballforbundet

Nils Fisketjønn, konkurransesjef i Norges Fotballforbund (NFF), mener strengere retningslingslinjer vil skape store problemer.

– Hvis myndighetene gjør alvor av det, vil det ødelegge betydelig for norske lag. Det vil bli vanskelig for Molde å møte Arsenal. Molde vil måtte flytte kampen til nøytral grunn, og uansett inn i ti dagers karantene ved hjemkomst. Det samme vil måtte skje i hjemmekampen mot Dundalk, og etter bortekampen mot Rapid Wien, sier Fisketjønn til TV 2.

– Har Molde vært den største bekymringen deres med tanke på gjennomføringen av Eliteserien, ettersom de er med i europacup?

– Ja, for vi har ingen reservedatoer tilgjengelig for Molde på grunn av europacupen. Jeg skal ikke gå for hardt ut, men det er viktig at myndighetene skjønner konsekvensene av en innstramming på smittevernprotokollen i elitefotballen, sier Nils Fisketjønn.

Fisketjønn sier at også Champions League-kvalifisering for Vålerengas kvinner vil bli berørt av dette.

Ber om møte med helsemyndighetene

Torsdag kommer Fotballforbundet til å be om et møte med Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet, varsler Fisketjønn.

– Vi vet ikke hva som ligger i disse uttalelsene, men vi vil forklare vår situasjon og hva det betyr for fotballen, sier Fisketjønn.

Fisketjønn er meget tilfreds med dialogen de har hatt med helsemyndighetene «frem til disse dager», og han håper det nå fortsetter.

– Vi fikk unntak for innreise innenfor Schengen, vi fikk unntak for innreise utenfor Schengen i forbindelse med Serbia-kampen. Vi har erstattet karantene med omfattende testing, og det har vært svært liten smitte i fotballen. Det har vært spilt flere hundre kamper, og av de fem-seks positive koronatestene som har kommet, har ingen vært sporet til selve fotballaktiviteten. Det ser vi også ut fra at ingen andre i laget har vært smittet, sier konkurransedirektøren i Fotballforbundet.

Ingen avklaring før landskamper

Blir unntaket i karantenebestemmelsene for toppfotballen fjernet, vil det også sende landslagsspillere som Patrick Berg og Marius Lode i karantene etter spill for Norge i utlandet. Duoen spiller til daglig for serieleder Bodø/Glimt.

Rosenborg-spillerne André Hansen og Markus Henriksen, samt Odd-målvakt Sondre Rossbach, er også med i landslagstroppen.

Det norske landslaget møter Romania og Østerrike i Nations League i løpet av den neste uken.

Guldvog lover ingen avklaring før landslaget reiser utenlands.

– Det er en vurdering som også vil innebære et oppdrag til oss fra regjeringen. Vi får se hvordan vi skal prosessere dette, sier han til VG.