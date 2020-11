Dette er Fjordkraft-ligaens heteste talenter

Så langt i sesongen har ungguttene i Fjordkraft-ligaen hatt en sterk start. TV2s hockeyeksperter Ruben Smith, Jesper Hoel og Bjørn Erevik har satt opp hvem de mener er Fjordkraft-ligaens heteste talenter.

Målvakter:

Tobias Breivold, Vålerenga, født i 2001

Fire kamper spilt og vunnet alle fire. Kun ett mål i mot i snitt og 95,1 i redningsprosent. Det er kun ett prosentpoeng bak Henrik Fayen Vestavik som leder den kategorien, men han har «bare» spilt to kamper. Han er likevel i toppen på statistikk i ligaen og viste tegn på storspill i fjor da han var på utlån til Narvik.

Kan han være med på å avlaste og utfordre Steffen Søberg om istid, og med dette sikre at Vålerenga har den beste målvaktsduoen i ligaen? Noe som også kan sikre gull med en uthvilt Søberg i de avgjørende kampene, for eksempel i et sluttspill.

I TOPPEN: Tobias Breivold ligger kun ett prosentpoeng bak Fayen Vestavik i statistikken i ligaen Foto: Fredrik Hagen/NTB.

Trym Gran, Lillehammer, født i 2001

På isen i tre kamper så langt. 1,98 mål imot og 93,8 prosent som er svært bra. Han var outstanding i seieren mot Vålerenga og spilte mot Frisk, så han har møtt god motstand. Trym Gran har så langt utfordret Partanen om førstemålvaktstrollen i Lillehammer, og viser for alvor at de unge norske keeperne er klar til å få mer istid. Naturlig dog at Partanen får mest istid nå for å finne rytmen.

TV 2s hockeyekspert og tidligere landslagsmålvakt, Ruben Smith, er imponert over begge keeperne.

– De beveger seg godt og kontrollert, og leser spillet godt. Dette er to unge norske keepere som i mine øyne har den moderne tekniske basen i spillet sitt som gjør at de kan spille godt på seniornivå allerede nå. Det de trenger dersom de skal etablere seg på seniornivå er istid og tillit.

Utespillere:

Calle Spaberg Olsen, Vålerenga, født i 2002

Dro til Sverige og Rögle før sesongen 19/20 og leverte den nest beste poengproduksjonen for Rögles U20 lag, selv om han holdt U18 alder. Dette ble lagt merke til og han fikk ti SHL-kamper, riktignok uten å markere seg i poengproduksjonen.

Derfor var det litt overraskende at han vendte nesa hjem igjen til denne sesongen, for å igjen aksle VIF-trøya.

Der har det startet veldig bra offensivt, og etter ni kamper står unggutten med samme poengsum som kaptein Tobias Lindstrøm, og i tillegg med bedre +/- statistikk enn svensken (+2).

Leo Halmrast, Grüner, født i 2003

Halmrast var ønsket i Finland hos storklubben Jokerit, riktignok primært i juniorvirksomheten, men valgte å bli i VIF.

Fikk hele 39 kamper allerede under 19/20 sesongen, men poengproduksjonen (1+1) var nok noe under forventet, selv om Halmrast kun var 16 år den sesongen.

I år gikk det litt tyngre fra start for Halmrast. Som følge av langt tyngre satsing i VIF, ble det en mindre rolle og dertil mindre spilletid.

Gikk derfor på utlån til Grüner for mer spilletid, og der har unggutten levert like bra på de fire kampene (1+1) som han gjorde på de 39 kampene han fikk for VIF, i debutsesongen.

Ole Bjørgvik Holm, Manglerud Star, født i 2002

Draftet i år av Columbus Blue Jackets, 5. runde, 145 overall.

Storvokst, skøytesterk to-veis back som er ekstremt dedikert til drømmen om å nå NHL. Bruker størrelsen sin til å spille fysisk i egen sone, og har god ''gap-kontroll'' (avstand mellom forsvarer og angriper). Liker å bli med i angrep, noe som ett mål og seks assist på ni kamper viser. Ligger foreløpig på 4. plass poengmessig blandt backene i Fjordkraft-ligaen.

Han skal i utgangspunktet tilbake til Canada for å fortsette spillet i juniorligaen OHL, men det er ikke klart når han drar tilbake på grunn av situasjonen med covid-19.

Håvard Østrem Salsten, Grüner, født i 2000

Er lillebroren til Eirik Salsten og er et produkt fra Storhamars junioravdeling. Kom til Grüner i midten av forrige sesong og har levert sterke fem poeng på seks kamper, 2+3, og er med det nest beste poengplukker i laget. Som spiller er han skøytesterk, liker å utfordre og har god spilleforståelse. Han er en av grunnene til at Grüner har overrasket i sesonginnledningen.

Eskild Bakke Olsen, Storhamar, født i 2002

Delt 5. plass i poengligaen så langt og kom velfortjent med på månedens lag (Ereviks 5'er). Han er sønn av Storhamar-legende Tom Erik Olsen og har gjort seg fortjent til å spille i Storhamars 1. rekke med Patrick Thoresen. Han er en spiller som er moderne i spillestilen og veldig moden for alderen. Har god teknikk og er sterk i pasningsspillet. Spillestilen hans gjør at han må spille i en av rekkene som skal produsere.