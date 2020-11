Derfor bør nordmenn håpe på straffekonk i EM-playoffene i kveld

Se alle playoff-kampene på TV 2s kanaler torsdag kveld!

Torsdag skal de fire siste plassene i neste års fotball-EM fordeles.

De fleste har nok fått med seg at Norge forspilte sin sjanse for egen deltakelse ved 1-2-nederlag mot Serbia forrige måned, og dermed er det serberne som tar imot Skottland til en enkeltstående kamp som avgjør alt torsdag kveld.

I tillegg skal kampene Ungarn - Island, Nord-Irland - Slovakia og Georgia - Nord-Makedonia også sende en vinner til EM-et som altså er utsatt til sommeren 2021.

For fullstendig sendeskjema for landslagskvelden: Les mer her.

Norge må klatre fire plasser

Minst et par av oppgjørene kan også vise seg svært viktige for det norske laget, som den neste uken skal forsøke å spille seg opp på seedingsnivå to til den kommende VM-kvaliken som foretas i desember.

Skal Lars Lagerbäcks mannskap greie det, må de være blant de 20 beste europeiske nasjonene på FIFA-rankingen når denne månedens landskamper er ferdig. Etter forrige måneds kamper var de nummer 24.

Les mer om hvorfor det er viktig å havne på nivå to i VM-trekningen her.

Kampen om topp 20 på FIFA-rankingen (poengsummer ved inngang november) 17. Serbia (1489,2)

18. Tyrkia (1486,1)

19. Russland (1480,2)

20. Irland (1467,4)

21. Slovakia (1466,5)

22. Island (1460,7)

23. Nord-Irland (1458,5)

24. Norge (1456)

25. Romania (1455,2)

26. Tsjekkia (1446)

27. Skottland (1446)

28. Ungarn (1439)



Dersom Norge skal klare å ta spranget i løpet av den neste uken, er de først og fremst avhengig av å vinne sine egne to kamper. Gjør de det, blir det også gruppeseier i Nations League på nivå B, opprykk til nivå A, en potensiell backup-vei til VM-playoff neste år kan stakes ut og man har gitt seg selv en sterk posisjonering inn mot EM-playoff til mesterskapet i 2024.

Insentivene for å vinne egne kamper er med andre ord soleklare, men med tanke på VM-trekningen neste måned er det heller ikke nok at man gjør jobben selv. Norge står i øyeblikket med en rangeringspoengsum på 1456, og hadde forut for november-kampene 11,4 poeng opp til Irland på den forjettede 20. plassen.

Onsdag mistet Norge muligheten til å kapre 3,3 potensielt viktige poeng, hvilket er poengsummen en seier i den avlyste privatlandskampen mot Israel ville gitt dem. Derfor er de nå helt avhengig av at enda flere resultater går deres vei i andre kamper dersom de skal klatre seg til en plass som gir bedre seeding neste måned.

Enkelt forklart gir en seier i privatlandskamper rundt 3 poeng dersom man møter nasjoner på ca. samme rankingnivå, en seier i Nations League-kamp gir rundt 7 poeng, mens seier i Nations League-playoffkamp gir rundt 11 poeng. Tap gir tilsvarende minuspoeng.

I tillegg er det slik at en seier etter straffespark-konkurranse kun gir omtrent halvparten av plusspoengene som en vanlig seier gir, og heller ikke minuspoeng.

Er du ikke fornøyd med den enkle forklaringen? Da er det bare å lese videre under!

Her følger den kompliserte utregningen for Norges vei til VM-seedingsnivå 2:

Dette er status for Norge og de sju lagene som i øyeblikket ligger på de nærmeste plassene foran oss på rangeringen. Lengre opp på FIFA-rankingen er det urealistisk å hente inn noen for Norges del.

Poeng ved inngangen til måneden i parentes. Gjenstående kamper under.

17. Serbia (1489,2):

Skottland (h, playoff-finale), Ungarn (b, Nations League), Russland (h, Nations League)

18. Tyrkia (1486,1):

Russland (h, Nations League), Ungarn (b, Nations League)

19. Russland (1480,2):

Moldova (b, privatlandskamp), Tyrkia (b, Nations League), Serbia (b, Nations League)

20. Irland (1467,4):

England (b, privatlandskamp), Wales (b, Nations League), Bulgaria (h, Nations League)

21. Slovakia (1466,5):

Nord-Irland (b, playoff-finale), Skottland (h, Nations League), Tsjekkia (b, Nations League)

22. Island (1460,7):

Ungarn: (b, playoff-finale), Danmark (b, Nations League), England (b, Nations League)

23. Nord-Irland (1458,5):

Slovakia (h, playoff-finale), Østerrike (b, Nations League), Romania (h, Nations League)

24. Norge (1456):

Romania (b, Nations League), Østerrike (b, Nations League)

Premiss 1:

Norge må vinne begge sine to siste kamper. Det vil gi en poengsum på i underkant av 1472 poeng totalt. Den nøyaktige summen avhenger litt av hvordan det går med Norges motstandere Romania og Østerrike i sine kamper før Norge-bataljen, da deres poengsum før kamp også påvirker desimalene i potensiell poengfangst for Norges del.

Men for enkelhetens skyld kan man regne med at Norge går fra rundt 1456 poeng til rundt 1463 poeng med seier mot Romania, og deretter til rundt 1472 poeng med ny seier mot Østerrike neste onsdag.

Premiss 2:

Norge må legge bak seg minimum fire av de sju lagene foran dem på rankingen pr nå. For at det skal gå, kan altså ikke mer enn tre av dem havne på mer enn 1472 poeng totalt.

Dette forutsetter også at man ikke blir tatt igjen av noen av lagene bak. Romania (1455 p), Tsjekkia (1446 p), Skottland (1446 p) og Ungarn (1439 p) er de som er nærmest pr. nå.

Slik havner de ulike lagene på en sum som er tilfredsstillende for Norge:

17. Serbia (Har i dag 1489,2 poeng)

Må tape mot Skottland (som står på 1446) i playoff-finalen om EM-plass torsdag. Da faller de til 1475,7. Merk også at Skottland med seier her er oppe i 1459,5 og vil passere Norge foreløpig med et slikt utfall. Skottland møter deretter Slovakia borte og Israel borte i sine to siste Nations League-kamper.

Taper Serbia deretter borte mot Ungarn (som står på 1439 poeng nå, men som vil bli justert etter egen EM-playoff torsdag kveld) i Nations League, står de potensielt på en poengsum på drøyt 1462 før den siste avgjørende Nations League-kampen hjemme mot Russland. Russerne står i øyeblikket på 1480, og det skal mye til for at Norge skal kunne ta seg forbi begge disse nasjonene. Trolig vil man uansett ha større sjans for å ta seg forbi Serbia, og håpe på russisk poeng i den kampen.

Serbia en av de nasjonene som kan havne under 1472 poeng dersom det først skjærer seg.

BJØRN: Aleksandar Mitrovic jubler for scoring mot Tyrkia i oktober. Foto: AP

18. Tyrkia (1486,1 før denne månedens kamper):

Møtte Kroatia (1634 p før kampen) på hjemmebane i privatlandskamp onsdag kveld, i det som var en underholdende 3-3-kamp. Det resultatet gjør at Tyrkia nå har en poengsum på 1487,4.

Møter deretter Russland (1480 p nå) hjemme og Ungarn (1439 p) borte i Nations League. Nytt tap mot russerne vil sende dem ned på 1479,8, og et nytt tap mot Ungarn vil potensielt sende dem helt ned til 1471,7. Det avhenger imidlertid litt av hvor mange poeng Ungarn får selv i sine kamper før dette avsluttende Nations League-oppgjøret. Merk at også ungarske seire her vil sende dem opp i et ikke-ueffent antall poeng også for deres del.

Tyrkia er en nasjon det ikke er helt urealistisk at faller ned til under 1472 poeng, men som vi ser ville sannsynligheten vært større for å gå forbi dem om Norge kunne fått med 3,3 poeng mot Israel onsdag.

TOMT, MEN RIKT: Cengiz Ünder og Deniz Turuc feirer ett av målene i 3-3-kampen mot Kroatia onsdag. Foto: Ozan Kose/AFP

19. Russland (1480,2 før denne månedens kamper):

Møter miniputten Moldova (954 p nå) på bortebane i en privatlandskamp torsdag kveld. Skulle de tape denne, faller de til 1471,4, men det er svært lite sannsynlig. Seier er betydelig mer trolig, og da er Russland i så fall oppe på 1481,4 i kveld.

Møter deretter som nevnt lagene rett foran seg, Tyrkia (1486, b) og Serbia (1489, b) i Nations League.

Russland kan i teorien havne under 1472 poeng, men det beste for Norge er trolig at Russland slår de andre lagene, for det skal mye utregninger og sære resultater til for å få dem under 1472 sammen med de andre lagene. Det får vi eventuelt komme tilbake til om en liten uke, før Norges siste kamp i høst.

20. Irland (1467,4 før denne månedens kamper):

Møter England (1669 b før kampen) borte i en privatlandskamp torsdag kveld. Taper de der, faller de til 1464,2.

Møter deretter Wales (1550 p nå) borte og Bulgaria (1354 p nå) hjemme i Nations League. Her er det selvsagt ikke ideelt med irske seire, men Norge tåler at irene vinner en av de to kampene. To irske seire gir imidlertid for mange poeng.

Er en nasjon det ikke er urealistisk at faller ned til under 1472 poeng.

TØFF DUELL: James McClean og Irland røk for Slovakia i EM-playoffen. Foto: Vladimir Simicek/AFP

21. Slovakia (1466,5 før denne månedens kamper):

Møter Nord-Irland (1458 poeng) i helt avgjørende playoff-finale om EM-plass på bortebane torsdag kveld. Siden begge disse lagene er nasjoner Norge helst bør ha bak seg, er det beste at det ender uavgjort og at ett av lagene (fortrinnsvis Nord-Irland) vinner på straffekonkurranse. Da blir nemlig poengene som deles ut halvert. Slovakisk seier etter ordinær tid vil føre dem opp i 1478,8 poeng og sende Nord-Irland ned på 1445,7 poeng. Seier etter straffekonk vil føre slovakene opp i «kun» 1472 poeng, mens Nord-Irland blir stående så å si uforandret (med unntak av en justering på 0,2p for å ha klart uavgjort mot en bedre rangert motstander).

Møter deretter Skottland (1446 p) hjemme og Tsjekkia (1446 p) borte i Nations League.

Er en nasjon det ikke er urealistisk at faller ned til under 1472 poeng, men det er som man ser en del interne møter mot andre nasjoner som Norge helst ikke skal se plukke for mange poeng samtidig her også.

FREMDELES STJERNE: Marek Hamsik har byttet ut Serie A med kinesisk fotball, men er fremdeles en sentral brikke i Slovakias landslag. Foto: Vladimir Simicek/AFP

22. Island (1460,7 før denne månedens kamper):

Møter Ungarn (1439 poeng) i helt avgjørende playoff-finale om EM-plass på bortebane torsdag kveld. Taper Island denne, vil de falle til 1447,7 poeng, mens Ungarn vil være oppe i 1452 poeng.

Møter deretter Danmark (1610 poeng) og England (1669 poeng) i Nations League, der islendingene som den eneste av disse aktuelle lagene hører til på nivå A.

For Norges del er det altså viktig at ikke Ungarn får for mange poeng også, og faktisk er det slik at Island-seier kan være gunstig så lenge de deretter taper i Nations League. Seier mot ungarerne vil sende dem opp i 1472,7, mens de med to påfølgende tap vil være nede igjen på rundt 1462.

Er en nasjon det ikke er urealistisk at faller ned til under 1472 poeng.

EN KAMP UNNA TREDJE STRAKE MESTERSKAP: Erik Hamren og Aron Gunnarsson på pressekonferansen forut for EM-playoffen mot Ungarn. Foto: Attila Kisbenedek/AFP

23. Nord-Irland (1458,5 før denne månedens kamper):

Hovedpremisset er utgreiet under bolken om Slovakia, men de møter altså slovakene til helt avgjørende EM-playoff i Belfast torsdag kveld. Nord-irsk seier på straffekonkurranse vil sende dem opp i 1464,4 poeng.

Nord-Irland er som kjent i Norges gruppe i Nations League, der de møter Østerrike (1523 p) borte og Romania (1455 p) hjemme i sine to siste kamper. Så lenge nord-irene ikke vinner noen av disse, vil de heller ikke kunne gå forbi et norsk lag som vinner sine kamper på FIFA-rankingen.

Er en nasjon det ikke er urealistisk at faller ned til under 1472 poeng.

Slik regnes poengene ut

Poengene som lagene står igjen med etter hver kamp regnes ut etter følgende FIFA-algoritme:

P = Pbefore + I * (W – We)

der følgende må forstås rundt tallene:

P: Er poengene man står igjen med etter kamp

Pbefore: Er poengene man hadde før kamp

I: Er viktigheten av kampen (basert på FIFAs tabell for kamp-viktighet.*

* (Treningskamper på internasjonal dato har en I på 10, gruppespllskamper i Nations League har en I på 15, mens playoff-kamper til mesterskap har en I på 25.)

* (Treningskamper på internasjonal dato har en I på 10, gruppespllskamper i Nations League har en I på 15, mens playoff-kamper til mesterskap har en I på 25.) W: Er resultatet av kampen, der man setter inn 1 i regnestykket ved seier, 0,5 ved uavgjort og 0 ved tap.

We: Er «det forventede utfallet av kampen».*

*(Dette regnes ut av en formel som lyder We=1/(10^(-dr/600) + 1), der dr er differansen i rangeringen mellom de to aktuelle lagene forut for kampen.

Eksempel: Lag A har 1300 poeng før kampen og vinner en playoff-kamp mot lag B som har 1500 poeng.





For lag A blir formelen følgende:

P=1300+25*(1–(1/(10^(-(1300–1500)/600) +1)))





P=1300+25*(1–(1/(10^(-(1300–1500)/600) +1))) For lag B blir formelen følgende:

P = 1500 + 25 * (0- (1/(10^(-(1500-1300)/600) + 1)))





P = 1500 + 25 * (0- (1/(10^(-(1500-1300)/600) + 1))) Dermed vil lag A øke sin poengsum med 17 poeng og stå med en ny P på 1317 etter kamp.





Lag B vil tape det samme antallet poeng, og stå med 1483 etter kamp.

