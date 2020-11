Skiforbundet fortsetter samarbeidet med Petter Northugs selskap

Norges Skiforbund har vedtatt å videreføre avtalen med Petter Northug og hans selskap Northug AS.

Det opplyser forbundet i en pressemelding.

Northug ble i august målt til 168 kilometer i timen på E6. Senere innrømmet han at politiet hadde funnet kokain hjemme hos ham og at han hadde kjørt i 200 kilometer i timen i 80-sonen.

– Vi tar avstand fra hendelsene og det Petter gjorde, men Petter har betydd utrolig mye for norsk langrenn og er en person vi ønsker å støtte og hjelpe videre. Vi har fått klare lovnader på videre handling, så vi har tatt en totalvurdering på å fortsette avtalen og støtte Petter, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.

– Hva går disse lovnadene på?

– Det er mellom Norges Skiforbund og Northug AS, svarer Bjervig.

I pressemeldingen skriver Skiforbundet at det er «en enighet om at tilsvarende ikke skal skje igjen».

– Hva ligger i ordet «tilsvarende»?

– Tilsvarende type narkotikabruk og grove trafikkovertredelser. Det tar vi avstand fra, sier Bjervig.

Terje Hallan, daglig leder i Northug i AS, sier at det er den samme kontrakten som løper videre.

– Vi er selvsagt veldig glade for at avtalen fortsetter å løpe videre, sier Terje Hallan.

Hallan kan bekrefte at det ikke er flere usikre samarbeidsavtaler for Northug AS nå etter Skiforbundets ja til å fortsette. Sykkellaget Uno-X valgte tidlig å bryte samarbeidet med Northug.