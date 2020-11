Ante fred og ingen fare – så eksploderte det

Charlotte og Erick ble mildt sagt sjokkerte da TV-kvelden deres tok en brutal vending. Nå er de livredde for at det skal skje igjen.

Mandag skrev TV 2 om Renate Zachariassen Nilsen (43). Hun skulle bare kose seg med telys, men endte opp med andregradsforbrenning på syv av ti fingre.

Den brutale telys-saken fikk Charlotte til å ville stå frem med sin historie.

Tidligere i september hadde hun nemlig kjøpt inn et større duftlys fra Rituals.

Sammen med samboeren sin Erick var de klare for litt TV-titting. Det tente duftlyset var plassert på TV-benken, under flatskjermen som hang på veggen.

– Vi hadde vel sittet der i omtrent 15 minutter, før det plutselig eksploderte mot oss, forteller hun når TV 2 ringer henne.

Nå er de livredde for at det kan skje igjen.

Knuste inn i foten

En mandagskveld i september hadde samboerparet krøpet opp i sofaen for litt TV-titting. Erick skulle virkelig slappe av, og strakk det ene benet sitt over bordkanten, uten verken sokk eller sko.

Charlotte forteller at paret bor i en relativt smal leilighet, men knapt én meter fra TV-benken til sofaen.

– I det glasset eksploderer mot oss, treffer det foten til Erick.

Samtidig som glasset knuser i alle retninger, sier Charlotte det virket som at all stearinen som var igjen i lyset, tok fyr på TV-benken.

DYPE KUTT: Samboeren til Charlotte fikk flere kutt i foten etter et duftlys eksploderte mot dem. Foto: Privat

– Av ren refleks reiser Erick seg for å slukke flammene. Når han setter ned foten knuser glasset inn helen hans, forklarer hun.

Blodig affære

Paret klarte å få slukket flammene, men da de får roet seg ned ser de plutselig masse blod utover gulvet.

– Det er vel først når adrenalinet har roet seg at han innser at han har fått et stort kutt i foten, sier hun.

Med blod overalt, pakket de inn foten i et håndkle, og hev seg inn i en taxi på vei til legevakten. På grunn av koronarestriksjonene fikk ikke Charlotte være med inn.

– Han måtte dopes ned, før de på legevakten kunne sitte å plukke ut de små glassbitene fra helen hans. Deretter måtte han sy fire sting. Han var der vel i omtrent fem timer, før vi kom hjem midt på natten, forteller hun.

Siden da har Erick hatt store smerter i foten. Han ble også sengeliggende en god stund, noe som gjorde at han ikke kunne gå på jobb.

Heldige

I tillegg til en skadet fot, har paret også fått flere materielle skader i leiligheten. Blant annet har de fått en lang ripe i flatskjermen sin, TV-dekoren som stod på benken er delvis smeltet og skinnteppet de har i stua får de ikke rent igjen, etter det ble dekket av blod.

MATERIELLE SKADER: Både flatskjermen, TV-dekoderen og skinnteppet ble ødelagt. Foto: Privat

Til tross for skaden i foten og i leiligheten, er Charlotte lettet over at det gikk som det gikk.

– Vi ble veldig skremte og redde, med vi var heldige. Det kunne gått mye verre. Glasset kunne jo truffet oss i øynene eller andre steder. Om vi ikke hadde sittet der da det smalt, kunne det jo også tatt fyr i hele leiligheten.

Charlotte har forsøkt å kontakte Rituals for å kreve erstatning, men det har vært lettere sagt enn gjort.

– Det har vært en lang korrespondanse, hvor jeg har blitt en kasteball mellom Rituals og deres forsikringsselskap. Jeg er ganske frustrert og skuffet over at de ikke har fulgt opp saken, sier hun.

Hun synes det er skummelt at noe slikt kunne skje.

– Jeg vil egentlig ikke tro at noe sånt kan skje med en merkevare som sier de har høy kvalitet. Det er skikkelig skummelt at de tjener gode penger på dette, sier hun.

Ikke sett lignende tilfelle

I en e-post til TV 2 skriver Rituals at de beklager for situasjonen som har oppstått. De opplyser om at de er i kontakt med Charlotte og jobber med å finne en løsning. Nå undersøker de situasjonen, sammen med deres forsikringsselskap og produsenter.

– Ettersom vi ikke har sett et tilfelle som dette før, er det viktig for oss å få et klart bilde av hva som har skjedd, skriver de.

Hva som skjer videre i saken blir avgjort av deres forsikringsselskap.