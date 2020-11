Smittevernoverlege kritiserer munnbindpåbud: – Lite effektivt

Munnbind-debatten har rast helt siden koronaviruset kom til Norge. Da pandemien brøt ut i mars ble det først ikke anbefalt å bruke munnbind.

Denne høsten snudde derimot helsemyndighetene og det er nå innført munnbindpåbud i en rekke byer.

Silje Bakken Jørgensen jobber som smittevernoverlege på Akershus universitetssykehus og er kritisk til myndighetenes avgjørelse om å innføre munnbindpåbud.

– Det var helt avgjørende å stramme inn, men det hjelper ikke å iverksette tiltak som ikke virker, sier Jørgensen.

Feil bruk

Smittevernoverlegen mener at et munnbindpåbud har liten effekt i Norge.

– Vi vet at smitten hovedsakelig skjer i situasjoner hvor vi ikke bruker munnbind. De fleste blir smittet når de er sammen med familien, i festlig lag med venner eller når man jobber tett med kollegaer, sier Jørgensen.

I Oslo er innbyggerne påbudt å bruke munnbind når man er på offentlige steder hvor man ikke kan holde en meter avstand.

– Vi bruker munnbind når vi er på butikken og på bussen, men der er smitterisikoen veldig liten. Hvis munnbind skulle hatt en effekt måtte man brukt det 24 timer i døgnet, og det gjør vi ikke, sier Jørgensen.

Virker som en «Sovepute»

Jørgensen er også bekymret for at munnbindpåbudet kan få uønskede følger.

– Jeg er redd for at munnbindet blir en «sovepute» for folk. Noen bruker nok munnbindet som en unnskyldning til å ikke følge de andre smitteverntiltakene, sier Jørgensen.

Smittevernoverlegen er ikke kritisk til munnbind, men sier at det må brukes på riktig måte for at det skal ha en effekt.

– Det kan komme en pandemi som er så alvorlig at vi må bruke munnbind, men da må vi gjøre det ordentlig og være mye nøyere på munnbindbrukt og håndvask.

– Har effekt

Espen Rostrup Nakstad sier at det er flere grunner til at helsemyndighetene ikke har anbefalt munnbind tidligere.

AVSTAND: Nakstad anbefaler folk å bruke munnbind når de ikke kan holde god nok avstand. Foto: Heiko Junge

– Grunnen til at det anbefales nå er at det er mye smitte i samfunnet. Munnbind anbefales derfor i situasjoner hvor du er tett på andre mennesker uten å kunne holde nødvendig avstand, sier Nakstad.

Nakstad er enig i at munnbind ikke alltid er et effektivt tiltak, men mener likevel at det kan bidra til å få kontroll på smitten nå.

– Munnbind har ikke en kjempestor effekt alene, men i tillegg til de andre tiltakene så har det kanskje en liten tilleggseffekt. Den effekten kan være viktig for å vippe R-tallet under en, sier Nakstad.