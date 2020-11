Russisk vaksinenyhet: Mer effektiv enn Pfizer

Russiske myndigheter hevdet vaksinen deres var like effektiv som Pfizer sin, kun timer etter de kunngjorde vaksinenyhet mandag. Nå mener de den er enda mer effektiv.

Mandag kunngjorde vaksineprodusenten Pfizer at deres koronavaksine virker svært lovende med en beskyttelsesgrad på rundt 90 prosent.



Kun noen timer etter det gledelige budskapet uttalte direktør for forskningsinstituttet, Oksana Drapkina, på vegne av det russiske helsedepartementet, at også deres vaksine var like effektiv.

– Vi er ansvarlige for å overvåke effektiviteten av Sputnik V-vaksinen blant de som har mottatt den som en del av vårt massevaksinasjonsprogram, sa Drapkina.

– Basert på våre observasjoner er vaksinen mer effektiv enn 90 prosent. Dermed har det dukket opp nok en effektiv vaksine. Dette er godt nytt for alle, sa hun.

Gladnyhet

Onsdag kom Russland med nok en gladnyhet i vaksinekappløpet.

Den russiske vaksinen skal ha en beskyttelsesgrad på 92 prosent, det vil si at den er mer effektiv enn Pfizer sin vaksine.

Landet viste til at blant 20 registrerte smittede, var det kun to personer som fremdeles var smittet, etter at alle hadde mottatt en injeksjon av vaksinen.

Alexander Gintsburg, direktør ved Gamaleya Institute som har utviklet vaksinen, sa at de midlertidige resultatene viste at vaksinen var effektiv og at massevaksinasjon vil skje i Russland i løpet av de neste ukene.

GODE RESULTATER: Alexander Gintsburg har vært med på å utvikle den russiske koronavaksinen. Foto: Tatyana Makeyeva/Reuters

Kritiske

Til tross for den tilsynelatende gode nyheten, er det flere forskere som har stilt spørsmål til vaksinen.

The Daily Mail skriver at i en pressemelding advarte forskerne om at det er en betydelig usikkerhet knyttet til vaksinen, grunnet det lave infeksjonstallet i vaksineforsøket.

Én av dem som advarte mot vaksinen var professor Stephen Evans. Han er epidemiolog ved London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Han mener Russland må fortsette med prosessen enda lenger, og registrere flere koronasmittede for å få pålitelige resultater. Han påstår at den russiske vaksinen kun er 60 prosent effektiv, mye på grunn av de lave tallene.

En kollega av Evans, professor Brendan Wren påpeker samtidig at den russiske vaksinen kan se ut til å speile Pfizer sin vaksine, både med prosenttall, og i størrelse.

Selv om hele verden venter spent på når en koronavaksine kan være klar, påpekte professor ved immunologi og infeksjoner ved universitetet i Edinburgh, Eleanor Riley at vaksinekappløpet ikke er en konkurranse.

– Vi trenger at alle vaksineforsøkene skal utføres med høyest mulig standard. Dette er ingen konkurranse.

Står klar til å samarbeide

Tirsdag kunngjorde president Vladimir Putin at landet var godt i gang med å registrere sin tredje koronavaksine.

Samtidig sa han at Russland var klare for å samarbeide med andre land om vaksinene, men frykter for politikken i prosessen.

– Jeg er enig at en slik vaksine bør tilhøre alle sammen, sa han.

Sputnik V var den første vaksinen i verden som ble akuttgodkjent, da den ble signert i Moskva i august. Den har derimot ikke blitt delt ut til andre land enda.