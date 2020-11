Fem personer pågrepet og 1700 piller beslaglagt etter tre dødsfall

– Det er på det rene at Ksalol har spredt seg til hele Troms politidistrikt, og helt sikkert til andre deler av landet. Dette er piller vi går sterkt ut for å advare mot, fordi vi knytter de opp mot de tre overdose-dødsfallene vi har hatt her i Tromsø, sier etterforskningsleder i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll, til TV 2.

Tre beslag er den siste måneden gjort i Harstad i Troms, og siste beslag var tirsdag. Da ble det gjort beslag på rundt 50-60 piller.

Fem personer i 20-årene ble pågrepet i forbindelse med beslaget tirsdag – én av de fem blir fremstilt for varetektsfengsling.

– 1700 piller er beslaglagt til nå, men det er grunn til å tro at det er adskillig større mengder som finnes der ute i markedene, sier Myrvoll.

BEKYMRET: Etterforskningsleder i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll, ser svært alvorlig på overdose-dødsfallene i Tromsø den siste tiden. Foto: Tobias Kvalvik Henriksen/TV 2

– 1700 piller kun i Harstad?

– Ja.

– Er dette falske piller?

– Ja, en av teoriene er at dette er falske medikamenter som er smuglet inn i Norge, som nå ligger for salg blant annet i Troms, svarer Myrvoll.

Kan inneholde Fentanyl

PILLE-BESLAG: Disse pillene beslagla politiet i Harstad tirsdag. Foto: Politiet

Ksalol har samme virkestoffer som mer kjente Xanol og Xanax. Politiets største bekymring er at Ksalol-pillene inneholder Fentanyl.

Det er et legemiddel som er 50-100 ganger sterkere enn morfin.

– Vi har bekymringer rundt det at det kan være Fentanyl i disse tablettene. Det gjør saken enda mer alvorlig, for uforutsigbarheten i dette virkestoffet er ekstrem. Det er ekstremt potent og dødelig ved svært små doser, påpeker han.

Tre dødsfall

I Tromsø er det tatt mindre beslag av Ksalol etter at tre personer har mistet livet den siste uken. Alle de tre ble funnet på privatadresser, og to av de døde skal være bekjente.

Dødsfallene skal ha skjedd som følge av en kombinasjon av alkohol og pillebruk, og politiet har gjort beslag som setter de tre dødsfallene i sammenheng.

– Det er nødvendigvis ikke det antallet tabletter man beslaglegger som gir et bilde på hva som finnes der ute. Det er grunn til å tro at det er mange tusen tabletter som er smuglet inn i politidistriktet, og vi er interesserte i å få beslaglagt mest mulig av de tablettene før det når ut til brukerne, sier han.

Politiet mistenker at det finnes flere tusen tabletter ute i hele Norge.

– Med grunnlag av de tablettene vi har funnet i Troms, er det god grunn til å tro at det er mange tusen tabletter som finnes der ute.

I USA er falske fentanyler er av hovedårsakene til overdosedødsfall. Ifølge Legemiddelverket har det vært hundretalls dødsfall i Sverige som følge av forfalskede piller som inneholder det livsfarlige stoffet.

Flere har også dødd i Norge de siste årene, som følge av dette.

Slår alarm

Legemiddelverket slår nå full alarm, og frykter at de falske pillene vil spre seg til flere deler av landet.

– Dette er veldig alvorlig. Vi har dessverre sett flere dødsfall med flere forskjellige typer piller i de senere årene, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Han sier det er vanskelig å se forskjell på falske og ekte piller.

– Du kan ikke se forskjell, det er det som er. Mange av disse legemidlene er forfalsket, men de er så godt forfalsket at selv en ekspert har problemer med å se forskjell, sier han.

Madsen kommer med en klar oppfordring til ungdom som vurderer å falske piller:

– Hold deg langt unna. Du vet aldri hva du får.