FHI med ny sjokkprognose: – Det er voldsomme tall

FHI anslår at vi kan få opp til 4500 daglige smittetilfeller i Norge om ikke tiltakene fungerer. Det bekymrer helseminister Bent Høie.

Onsdag kom Folkehelseinstituttet med sin nye ukesrapport. Der viste de frem en modell som viser hva som vil skje, dersom de lokale og nasjonale tiltakene ikke fungerer.

I Oslo ble det natt til tirsdag innført en sosial nedstenging. Det innebærer full skjenkestopp, stenging av treningssentre, kinoer og svømmehaller. I første omgang varer disse tiltakene i tre uker.

– Voldsomme tall

FHI anslår imidlertid at dersom disse tiltakene har effekt, så kan man se opptil 4500 daglige smittetilfeller i Norge.

Modellen forventer også at mellom 50 og 100 personer kan bli innlagt på sykehus hver dag.

Til sammenligning har det vært mellom 400-600 tilfeller daglig den siste tiden, og onsdag denne uken var det 95 innlagte på norske sykehus.

– Det er voldsomme tall, og det er grunnen til at jeg har vist utviklingen i Belgia. De var i samme situasjon som oss for syv uker siden. Om syv uker er det jul, og hvis vi ikke lykkes med disse tiltakene kan vi komme i en situasjon med en veldig eskalering av smitte, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

– Spørsmål om tid

Under en pressekonferanse på mandag tegnet Bent Høie et svært dystert bilde av situasjonen der. Belgia er det hardest rammede landet i Europa per nå.

– Nå blir 600 personer lagt inn på sykehus hver eneste dag, og hver dag dør 160 mennesker, sa Høie.

Helseministeren frykter at jula i Norge kan bli preget av dødsfall og sykehusinnleggelser, i stedet for ribbemiddag og julegaver.

– Får vi ikke kontroll er det bare et spørsmål om tid før sykehusene våre vil knele som følger av den belastningen det innebærer. Det vil ikke bare gå utover pasienter med covid-19, men også andre pasientgrupper som har behov for at sykehusene fungerer mest mulig normalt, sier han.

Klar beskjed

Til tross for at vi er inne i den åttende måneden med tiltak, opplever Bent Høie at befolkningen forstår alvoret av situasjonen.

– Jeg er helt overbevist om at folk tar det på alvor. Undersøkelsene som gjøres, viser at det er stor oppslutning blant tiltakene, sier helseministeren.

– Hvilken beskjed har du til folk som tenker det ikke er så farlig?

– Da bør en se hva som skjer i landene rundt oss der smitten har økt kraftig, og hvilke konsekvenser det får. Sykehusene er i ferd med å bli fulle og dette går utover syke mennesker. Hvis en føler en mangler bevis på at dette er farlig, er det bare å se til landene rundt oss.