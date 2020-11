Fotballforbundet betaler privatfly for Israels landslag

Bare noen få timer før Norge skulle møtt Israel i privatlandskamp på Ullevaal ble kampen avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Israel-angriper Munas Dabbur, som til daglig spiller i Hoffenheim, avla en positiv koronatest ved ankomst og er isolert.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) sier at det var skuffelse og frustrasjon i den israelske leiren da beskjeden kom.

– Særlig siden avlysningen kom så sent. Begge lagene var i kampmodus da dette skjedde. Mottakelsen bar ikke preg av begeistring, for å si det sånn, sier Bjerketvedt til TV 2.

Tar Israels flyregning

Kommunikasjonssjef i Det israelske fotballforbundet, Shlomi Barzel til TV-kanalen Sport 5, gjengitt av Dagbladet, at de vil kreve 850.000 kroner av Norges Fotballforbund for å få dekket sine reiseutgifter.

– Vi taper noen små inntekter og sparer også noen kostnader i forbindelse med arrangementet, men det er naturlig at vi tar på oss ansvaret for å betale charterflykostnadene til Israel tur-retur. Det har vi allerede gitt beskjed om, sier generalsekretær Bjerketvedt.

Bjerketvedt anslår at det vil koste NFF drøyt en halv million kroner.

Generalsekretæren forventer ikke sanksjoner fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA) som følge av avlysningen.

– Jeg har sett det har vært diskusjoner i mediene om at vi går glipp av inntekter hvis vi avlyser kamper, men det er ikke én enkeltkamp som utløser inntektstap. Avtalen er på 40 landskamper over fire år, sier han.

– Risiko for å bringe smitten videre

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, sier at de kom med sin anbefaling om å avlyse fordi det er en viss risiko for at flere enn Munas Dabbur er smittet.

– I verste fall vil to elitelag bli utsatt for smitte, og det vil være risiko for at de bringer smitten til klubbene som spiller i mange land i Europa og Norge, sier han.

– Så det er ikke politikk som ligger i dette?

– Nei, ikke fra vår side. Det er sikkert politikk og signaleffekt også, men vi har vurdert det slik at det ikke er en ubetydelig risiko for at noen fotballspillere kunne bli smittet og bringe det videre til elitelag i verden og Europa, sier helsedirektøren.