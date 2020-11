Farmen-Asle: Fra The Beatles-besøk til å gi sexråd til presten

Asle Kirkevoll (68) har et mer travelt liv enn de fleste og eier et stort hestesenter på Geilo. På dette senteret har det vært flere verdensstjerner og én spesiell gjest som gjorde inntrykk.

Utfordrer Asle Kirkevoll ble valgt som førstekjempe av Sindre Nyeng (23), og skal kjempe for å bli på gården førstkommende søndag.

God kveld Norge besøker ham på hestesenteret på Geilo, hvor han snakker om Farmen og deler historier fra sine 50 år som hestebonde, som har vært mer innholdsrike enn de fleste kunne drømme om.

DYREELSKER: Alle hestene til Kirkevoll var snille som lam, og han bruker store deler av dagen rundt dem. Foto: Line Haus/TV 2

Geilos apekatt

Det er trolig få nordmenn med bredere erfaring innen hestedrift. Som 12-åring dro Krikevoll ut på vidda for å gjete kyr, helt alene. I 1977 ble han utdannet hovslager, og har skodd rundt 18.000 hester i sitt liv.

Da han begynte med kanefart, ble han fort kjent på bygda, og God kveld Norge møtte flere venner av den blide 68-åringen som kunne bekrefte at han var en lokal ablegøyemaker.

– Er du litt kjendis på Geilo?

– Ja ... Folket på Geilo kjenner meg. Alle kjenner apekatten, vet du! Det er ingen som har ferdes så mye rundt på asfalten med hest og slede som det jeg har gjort. Folk er veldig blide og hyggelige, og hilser når jeg kommer kjørende. De syns det er hyggelig når vi kommer og skal kjøre turister.

The Beatles

I sleden hans har det vært alt fra OL-vinneren Alberto Tomba til The Beatles-medlemmet Ringo Starr.

Hør om det spesielle møtet med superstjernen i videoen øverst i saken. God kveld Norge besøker hestesenteret og blir med på kanefart.

Enkelte vintere har han kjørt over 80.000 mennesker, og mange av disse turene blir brukt for å sette stemningen før et frieri.

MENNESKES BESTE VENN: Samboeren Solveig Ariane jobber også på hestesenteret. Her fra en kanefart tur med hunden Knerten. Foto: Line Haus/TV 2

Det er nettopp et frieri som skulle være bakgrunnen til den mest spesielle turen Kirkevoll har hatt i sleden. En prest, som hadde holdt seg til ekteskapet, trengte nemlig bondens hjelp.

– Han sa: «Du er så lett å snakke med, jeg må spørre deg om noe». Jeg sa at det kunne han gjøre. Så sa han: «Du skjønner, jeg er prestekandidat, 26 år og jomfru. Jeg har aldri vært borti kvinnfolk før, så jeg lurer på hvordan dette er. Kan du lære meg».

Tok rådene

Kirkevoll prøvde å forklare hvordan han skulle «drive med dette her».

– Jeg har nå så vidt vært bort i det, men jeg har laget et par unger, så jeg vet jo litt hvordan det skal gjøres, sier han lattermildt.

Resten av dagen brukte Farmen-profilen på å undre seg over hvordan kjæresten til presten var.

– Da ettermiddagen kom, så kom han med dama. Det var en italiensk supermodell. Hun var så vakker. Vi kjører ut i skogen, så går han ut av sleden og jeg får gitt ham en rose.

Modellen svarte «ja», og snart skulle presten bruke triksene han hadde lært.

– Så begynte han å kysse henne, akkurat sånn jeg hadde forklart ham.

– Hvordan lærte du ham å ha sex?

– Jeg forklarte ganske mye, men det tør jeg ikke ta her, sier han med et stort smil.

UTFORDRERE: Kirkevoll kom inn på gården som utfordrer, sammen med Per Gunvald Haugen og Marianne Lambersøy. Foto: Alex Iversen/TV 2

Solgte eiendom

Kirkevolls bestefar het Geilo til etternavn, og familiens historie i bygda er velkjent. Selv om det sentrumsnære hestesenteret fortsatt er stort, var det enda større utearealer før. Det er kostnadsfult å drive med hest, og bonden trengte flere midler.

Det endte med at han flere mål med tomt i 2016, og fikk over 20 millioner kroner for det, ifølge Brønnøysundregisteret.

– Det er av og til litt behov for kapital og kunne rydde opp etter seg. Jeg hadde litt gjeld dragende på, og det var godt å få ryddet opp litt.

DATTER: Lille Sofia syns det er takknemlig for at hun får vokse opp mes hester. Hun syns faren gjør en super jobb inne på Farmen-gården. Foto: Line Haus/TV 2

Noe av pengene er spart, og noe er brukt til å bygge videre på bedriften.

En ting er sikkert, økonomi har aldri vært årsaken til å drive med hest.

– Du blir ikke rik av å drive med hest. Det er en livsstil. Du er «på» 24 timer i døgnet, så det er bare å stå på. Det er veldig mye jobb, så jeg har aldri sett meg rik på det, men har alltid vært fornøyd med å jobbe med folk og hester. Det er trivelig med mange folk rundt oss, sier han, og fortsetter:

– Det er litt spesielt nå under korona, å ikke ha en haug med folk rundt oss. Men vi driver nå med litt ridning og tar med oss små grupper ut. Vi skal også kjøre kanefart igjen.