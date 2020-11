Petter (33) kan ha blitt mishandlet ved en feil

I februar 2015 ble Petter Slengesol lempet inn i en varebil, banket opp, truet og mishandlet. Det eneste han fikk sagt til overfallsmennene, er et enkelt budskap:

– Dette må være en misforståelse, gjentok han, igjen og igjen.

I retten i dag fortalte en av de ledende etterforskerne i saken hvor Slengesol er fornærmet, at de mistenker at 33-åringen ikke var den overfallsmennene skulle ha tak i.

Hvorfor ble Petter tatt?

Den omfattende ranssaken der to polske menn sitter på tiltalebenken, går for Bergen tingrett denne uken. Slengesol og den kjente forretningsmannen Reidar Osen (72) ble begge i 2015 overfalt, bortført, ranet og mishandlet.

UFORSTÅELIG: 33-åringen har hele tiden antatt at han feilaktig ble utpekt som mål for overfallsmennene. Foto: Ole E. Ebbesen

I retten fortalte en av de ledende etterforskerne på saken at politiet i etterforskningen stilte spørsmål ved at de to fornærmede var to helt ulike type ofre.

– De to fornærmede er veldig ulike. Osen er eldre og det er velkjent at han er godt bemidlet. Slengesol er yngre, og ikke like bemidlet, sa etterforskeren.

Kjøpte bil av rik bergensmann

Slengesols bistandsadvokat, Ellen Eikeset Mjøs, stilte etterforskeren flere spørsmål om hva som kunne være årsaken til at nettopp Petter Slengesol var den som ble overfalt og kidnappet.

Etterforskeren fortalte da om en bil som Slengesol hadde kjøpt brukt, kort tid forut for overfallet. Etter TV 2 forstår, var ikke bilen omregistrert på tidspunktet hvor overfallet skjedde.

KAN HA VÆRT FEIL MANN: Petter Slengesol med sin egen bil som han ble kidnappet og mishandlet i. Foto: Ole Enes Ebbesen

– Denne bilen var eid av selskapet til en av Bergens mest velkjente forretningsmenn. Profilen hans er langt mer lik Osens, enn det Slengesol er, sa etterforskeren.

TV 2 har kontaktet forretningsmannen for å få kommentar til denne saken, men har foreløpig ikke fått svar.

– Slengesol har hele tiden sagt at han må ha vært feil mann. Hva tenker du om det? spurte Eikeset Mjøs.

– Jeg tenker at det er mye som tyder på det, sa etterforskeren i retten.

TV 2 ba etterforskeren om å utdype denne mistanken etter at rettsdagen ble avsluttet, noe han takket nei til.

– Ingenting som støtte tiltaltes versjon

I forrige uke forklarte den første av de to tiltalte, en 36-åring, at overfallet på Slengesol var knyttet til et oppgjør i narkomiljøet i Bergen.

Mannen fortalte at Petter Slengesol skulle få en «lærepenge», fordi han hadde svindlet kriminelle i en narkotikasak.

– Det er fullstendig vanvidd og har selvsagt ikke rot i virkeligheten, sa Petter Slengesol til TV 2.

Etterforskeren fikk i retten spørsmål om de i sitt arbeid har kommet over informasjon som indikerer at den tiltaltes påstander stemmer.

– Det er ingen informasjon, verken i etterforskningen, våre åpne registre eller i politiets etterretning som støtter disse påstandene, sa etterforskeren i retten.

Saken skal etter planen avsluttes førstkommende mandag.