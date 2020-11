17. oktober skjedde ulykken som rystet hele hockeyfamilien: Mats Hildisch pådro seg et brudd i nakken i kamp og fikk lammelser fra brystet og ned.

Nå er han på rehabilitering på Sunnaas sykehus, og hjemme i Asker er kompisene hans store heiagjeng.

– Det er veldig deilig å se at han fortsatt er gamle Mats. Så er det viktig at vi også er der når det ikke nødvendigvis er på topp. Det er det vi vil at han skal vite: at vi er der ikke bare nå i starten, men vi er der også om et halvt år og de månedene han synes det er ræva, sier kompis Olav Geheb (18).

– Det kan jo ikke skje med noen vi kjenner

Fredrik Bjørndal (18) startet på Frisk Asker som 14-åring. Der ble han fort kjent med Hildisch og de er nå klassekamerater på toppidrettsgymnaset NTG.

I alle år har de spilt i samme rekke på hockeybanen, og Bjørndal spilte kampen der ulykken skjedde.

– Det er jo et veldig sjokk. Vi satt inne i garderoben der og hadde ikke peiling på hva som hadde skjedd. Vi trodde kanskje han hadde brukket noe eller fått skulderen ut av ledd. Så fikk vi vite litt senere at han ikke følte så mye, og da ble vi redde, forteller Bjørndal.

Tidligere lagkompis Olav Geheb var tilskuer på kampen.

– Man tenker jo at det kan jo ikke skje med noen vi kjenner, forteller Geheb og fortsetter:

– Jeg var på jobb mandagen etter og et par timer før hadde beskjeden om skadeomfanget kommet ut. Jeg hadde ikke tenkt ordentlig over det før jeg kom på jobb og da bare knakk jeg sammen.

– Mats var alltid med

Fredrik Bjørndal, Olav Geheb og Peter Billingstad møtes på Risenga - et sted de tilbrakte mange timer sammen opp gjennom barndommen med kompisen Mats Hildisch for å spille løkkehockey.

– Vi var her veldig mye da vi var yngre. Da var det hver lørdag og søndag, syv-åtte timer, nesten hver helg mens det var is her. Mats var alltid med. Hver gang, sier tidligere lagkompis Peter Billingstad (18).

LAGKAMERATER: Bjørndal, Geheb og Billingstad spilte mange år sammen i Frisk Asker sammen med Mats Hildisch. Foto: Torstein Wold / TV 2

Kompisene karakteriserer Hildisch som en ledertype. En som ikke er redd for å si ifra, og en som bryr seg om alle rundt seg.

– Mats var alltid god i hockey fra ung alder og var en av de gutta man ville følge etter. Hvis man fikk muligheten til å være med på løkka med Mats, så ble man med Mats på løkka, forteller Olav Geheb.

Et forbilde og en inspirasjon

Nå ønsker kompisene å stille opp og være der for ham.

– Det er det han trenger: enormt mye med motivasjon for å klare dette og jeg har troen på han. Det er fint å se at han klarer å motivere seg til å gjøre dette. Det er ikke alle som hadde klart å begynne å trene med en gang etter å ha fått den beskjeden, forteller Billingstad, og Bjørndal følger opp:

– Ja, han har en veldig stor indre viljestyrke, så han kjører på som søren. Vi får satse på at han gjør det samme hele veien.

Geheb trekker fram at kompisen er et forbilde, ikke bare for andre som er i samme situasjon, men også for han som kompis.

– Han er en ekstremt stor inspirasjon ved at han klarer å stå i en så enormt hinsides situasjon og likevel holde hodet kaldt, er seg selv og virkelig står i det, og legger til:

– Jeg er skikkelig stolt av å kunne kalle meg en kompis av ham.