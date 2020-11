Skoleansatt tok bilder av barn som dusjet i svømmehallen

Mannen i 30-årene erkjenner at han ved 17 anledninger snikfotograferte barneskoleelever i dusjen eller garderoben i forbindelse med svømmeundervisning.

– Han erkjenner straffskyld fullt ut, og han synes at hele situasjonen er veldig vanskelig. Nå får han hjelp, og han skulle gjerne hatt den hjelpen tidligere, sier tiltaltes forsvarer Marte Brodtkorb til TV 2.

Mandag begynte rettssaken mot mannen i 30-årene som var ansatt ved en aktivitetsskole (AKS) i Oslo. Under svømmeopplæring på et offentlig bad snikfotograferte han barneskoleelever i dusjen.

På bildene er barna helt eller delvis avkledd. Mannen tok vare på bildene i ettertid.

Ifølge tiltalen fotograferte han barn ved minst 17 anledninger i en periode på to år fra 2017 til 2019. Til sammen dreier det seg om over 100 bilder.

AKTOR: Politiadvokat Cecilie Gulnes. Foto: NTB

– Et stort tillitsbrudd

Aktor Cecilie Gulnes betegner straffesaken som alvorlig.

– Det er svært alvorlig når en skoleansatt gjør dette. Foreldre må kunne ha tillit til at de som har ansvar for barna deres opptrer på en ordentlig måte. Dette er et stort tillitsbrudd, og vi har brukt mye ressurser på å etterforske saken, sier hun.

Det var imidlertid et annet lovbrudd som gjorde at politiet kom på sporet av den skoleansatte mannen i 30-årene.

I november i 2019 avdekket etterforskerne i Oslo politidistrikt at tiltalte via Snapchat hadde fått en mindreårig gutt til å kle av seg og til å utføre seksuelle handlinger med seg selv.

I retten ble det det spilt av et tilrettelagt avhør av gutten.

– Det er bra at tiltalte erkjenner i slike saker. Det gjør det lettere for den fornærmede, men utover det har jeg ingen kommentarer til saken, sier guttens bistandsadvokat, André Berven til TV 2.

Gjorde nye funn

Da politiet pågrep mannen i 30-årene fant de bildene fra svømmehallen.

I tillegg fant de en skytjeneste der han hadde delt 1400 bilder eller videofilmer som fremstiller barn på en seksualisert måte.

På en lagringsenhet på arbeidsplassen hans fant politiet også chattelogger og 21.500 mediefiler, hvorav minst halvparten enten viser seksuelle overgrep eller seksuelle fremstillinger av barn.

Aktor vil legge ned sin påstand om straff når saken avsluttes i Oslo tingrett på fredag.