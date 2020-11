Aalesund bøtelegges og må spille uten tilskuere

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

Aalesund får ikke ha tilskuere på neste hjemmekamp mot Vålerenga lørdag 21. november, samt betale en bot på 10.000 kroner. I tillegg må Eliteseriens bunnlag henge opp et «#STOPPrasisme»-banner på tribunen.

Det skjer etter at en av Aalesund-supporterne kom med rasistisk tilrop mot Kristiansund-spiss Amahl Pellegrino.

– Det er bra det kommer tydelige reaksjoner på dette, og at Aalesund selv er ute og aksepterer dommen. Man kan spørre seg hvor stor straff det egentlig er med tomme tribuner i en situasjon der det knapt er folk på tribunen uansett, men tomme tribuner er en av sanksjonene som har vært brukt i flere land når det har vært rasistiske rop på tribunen, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Sender ut et dårlig signal

Finstad Berg mener også det er «litt rart» å dømme klubben til å henge opp et antirasistisk banner, som er en kampanje alle klubbene har støttet.

TANKEKORS: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg om boten på 10.000 kroner til Aalesund. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er en tradisjon i fotballen å bøtelegge når det kommer rasisme og annen type hets, men det er veldig, veldig sjelden at det er bøter som merkes i noen særlig grad av klubbene. Her man kan nok for eksempel sammenligne denne boten med bøter for ulovlig bruk av pyroteknikk. Der er straffen mye hardere, og det mener jeg er et tankekors, sier hun.

– Jeg synes det sender et veldig rart signal at det skal være mye billigere å ha supportere som driver med rasistisk hets enn supportere som driver med pyro. Det sender ut et dårlig signal, sier Mina Finstad Berg.

På høstsesongen i fjor fikk for eksempel Rosenborg, Brann og Vålerenga bøter på henholdsvis 55.000, 60.000, 50.000 kroner av Fotballforbundet etter at supporterne hadde tatt i bruk pyroteknikk på tribunen.

Aalesund aksepterer dommen

Aalesund har utestengt supporteren ut 2021-sesongen.

– I formildende retning vektlegger imidlertid utvalget at klubben offentlig tok avstand fra utsagnet, og beklaget seg direkte overfor fornærmede. Videre legger utvalget i formildende retning vekt på at Aalesunds FK ikke tidligere er sanksjonert for lignende forhold, slik også UEFA gjør i sine disiplinærsaker, skriver Fotballforbundet i pressemeldingen.

AaFK skriver på sine nettsider at de aksepterer dommen «fullt og helt».

– Vi var raskt ute og beklaget til fornærmede og tok tydelig avstand fra utropet fra supporteren i etterkant av hjemmekampen mot Kristiansund. I NFFs omtale av klubbens håndtering av denne krevende saken heter det at håndteringen var adekvat, og at det var ett utrop, én gang, fra én person. AaFK har alltid og vil alltid ta fullstendig avstand fra diskriminering og rasisme, skriver klubben.