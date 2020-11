Kokte hele kyllinger i geysir – nå får de saftig bot

En campingtur tok en rimelig kjip vending for en gruppe amerikanere ved nasjonalparken Yellowstone National Park da de ble fersket av en parkvokter på tampen av sommeren.

Gruppen, som besto av to søskenbarn, en nabo og familiene deres bedyrer at de ikke visste at de gjorde noe galt. Nå er det besluttet at tre av dem, alle menn, ikke får komme tilbake til området på to år. De har også mottatt bøter på mellom 4.500-10.900 norske kroner.

Farlig varmt

Til New York Times sier Linda Veress ved nasjonalparken at de praktiserer strenge regler for hvor folk kan bevege seg, hva man kan røre og at man må holde seg til de oppmerkede stiene. Å bryte disse reglene er ikke bare ulovlig, men også potensielt farlig: Vannet her kan bli over 200 grader varmt.

– Det kan gi alvorlige og dødelige brannskader, sier Veress.

Og det var nettopp det varme vannet gjengen benyttet seg av. Parkvokterne fikk 7. august inn flere meldinger om at en gruppe mennesker hadde med seg matlagingsutstyr som skilte seg ut.

– En parkvokter rykket ut, og fant to hele kyllinger i en sekk i en varmekilde, sier Veress, og legger til at de også fant en gryte i nærheten.

Kokte pølser i geysir

Gruppen, som besto av ti mennesker, badet på dette tidspunktet i en elv like i nærheten. En av dem, en 49 år gammel øyelege, ble fersket da han skulle sjekke tilstanden på maten.

I et intervju sier han at han ikke skjønte at han gjorde noe galt, og la til at dette ikke var noe uvanlig for ham. Han opplyser om at han har gjort tilsvarende ting i årevis som speiderleder, og at han har forsøkt å være kreativ med matlaginga i området. 49-åringen forteller at han leste seg opp på parkreglene, og at det eneste forbudet han fant var mot å «kaste eller rulle steiner eller andre ting innenfor varmeområdet».

– Jeg ønsker ikke å være en slem person. Jeg vil ikke skape trøbbel, sier han.

Mannen forteller at han dermed har laget mat i god tro der, for eksempel ved å feste pølser i hyssing og latt dem koke i geysirene mens han dro på svømmetur.

– Måten jeg tolket det på var at det ikke var ødeleggende. Og jeg følte at det ikke var det, sier han.

Han legger til at kyllingen var meget godt innpakket, slik at vannet ikke skulle bli påvirket. At de måtte møte i retten ble først besluttet dagen etter at de ble fersket av parkvokteren, så de fikk spist middagen uten problem.

– Det var fantastisk, sier 49-åringen om kyllingmåltidet.