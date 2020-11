FHI: 4500 kan bli smittet daglig

Folkehelseinstituttet publiserte onsdag en modell av hvordan smitten kan utvikle seg de neste ukene. Modellen viser at smitten vil øke kraftig dersom de lokale og nasjonale tiltakene ikke fungerer.

Om bare tre uker kan 4500 personer bli smittet hver dag hvis den nåværende smittetrenden fortsetter.

Modellen forventer også at mellom 50 og 100 personer kan bli innlagt på sykehus hver dag.

– Antall innlagte pasienter forventes å øke i de kommende uker, men det er en del usikkerhet knyttet til framskrivingen, skriver FHI.

– Vanskelig å kontrollere

Helt siden de første tilfellene av koronaviruset ble oppdaget i Norge har Folkehelseinstituttet fulgt nøye med på hvordan viruset utvikler seg og muterer.

Nå har en virusvariant spredd seg til store deler av landet.

– Antallet i denne gruppen har økt i september og oktober og det kan se ut til å være vanskelig å kontrollere, skriver FHI.

De første tilfellene av dette viruset kom trolig til Norge gjennom importsmitte fra Polen.

Mindre bratt økning

Sist uke steg antallet smittetilfeller med 24 prosent i Norge. I de to foregående ukene steg antallet smittetilfeller med rundt 80 prosent.

Dermed var økningen i nye smittetilfeller mindre bratt i forrige uke enn i de foregående ukene. Totalt var det meldt om 3.891 smittetilfeller.

– Det er for tidlig å konkludere om de nye tiltakene i uke 44 og 45 har hatt ønsket effekt. Situasjonen er fortsatt ustabil med fare for akselererende økning. Det er behov for betydelig innsats for å bremse spredningen, og det er viktig med kraftige tiltak i områder der det er mye smittespredning og der situasjonen er ustabil, skriver de i ukerapporten.

Stor økning blant tenåringer

Antallet smittetilfeller økte i åtte av ti fylker og i alle aldersgrupper. Størst var økningen i aldersgruppen 13 til 19 år, hvor antallet smittede økte med 75 prosent. Aldersgruppen har nå det høyeste antallet meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet.

Det er Oslo som har den høyeste smitteforekomsten, med 254 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene, etterfulgt av Vestland (186) og Viken (166).

Folkehelseinstituttets modellering indikerer en økende smittespredning, med et reproduksjonstall i oktober på 1,4. Modellen viser imidlertid fortsatt at det var et langt høyere smittetrykk i mars-april enn det er nå. Da estimerte FHI at rundt én av ti smittetilfeller ble oppdaget, mens i september og oktober ble rundt fire av ti tilfeller oppdaget.