Farmen-Thor tar omstridt deltaker i forsvar

Thor Haavik (26) støtter ikke hva Inger Cecilie «IC» Grønnerød (47) gjorde før hun røk ut, men sier at de to fortsatt er venner og forklarer hvor mye hun betyr for ham.

Sist gang det stormet rundt «IC», tok den populære Farmen-presten til Instagram og skrev en lang liste som beskrev hvor takknemlig han var for vennskapet deres. Dette postet han under et bilde på hestebondens profil:

VENNER: De to deltakerne fikk et tett bånd inne på gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Tusen takk for: Gode samtaler, minner for livet, at du ved mange anledninger ga av din mat til meg når jeg var sulten, at du heiet frem gode fortellinger og kristne handlinger som velsignelse og bønn, at du talte vel om meg når jeg ikke var til stede, at jeg fikk være hjelperen din to ganger dermed fikk oppleve storbondeloftet og marked. Tusen takk!

Nå tar han nok en gang Grønnerød i forsvar, i et intervju med God kveld Norge.

Skapt skandaler og spilt spillet

På søndag var det Grønnerød som måtte dra fra Farmen-gården, etter hun tapte tvekampen mot Karianne Kopperstad (28).

Grønnerød har skapt mange overskrifter den siste uka, etter at hun saboterte ukesoppdraget ved å sette fyr på et brodert teppe innendørs.

Flere mener dette kunne blitt til en svært farlig situasjon, mens hovedpersonen selv mener produksjonen var innforstått med sabotasjen. Dette har også TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, bekreftet.

47-åringen har vært åpen om at hun har mottatt mye hets, og at TV-seere skriver de ønsker å drukne henne.

Hør «IC» snakke om sabotasjen i intervjuet under.

Tar avstand fra sabotasjen

Haavik, som selv brodert duken som ble brent, understreker at han synes «IC» gjorde en feil hva gjelder sabotasjen. Han ønsker ikke å snakke så mye om brannen, og sier at reaksjonen hans trolig kommer i tirsdagens episode.

– Sabotasjen tar jeg avstand fra. Det synes jeg var en feil. Men «IC» tar jeg ikke avstand fra. Hun betydde mye for meg og jeg er svært takknemlig for oppholdet sammen med henne.

Han kan bekrefte at de to er venner, også etter de forlot Farmen-gården og returnerte til 2020.

Finnes bare én som ham

Grønnerød forstår Haavik skuffelse, og at seerne reagerte på at hun brant broderiet til vennen sin.

– Jeg skjønner at folk kan kritisere det. De kan gjerne kritisere det herfra til månen. Det var jo stygt gjort. Det uttrykker jo jeg selv, at min bekymring var vennskapet jeg har med Thor. Det har jeg sagt flere ganger, og at folk kritiserer det er greit.

Hun mener det derimot ikke er greit at TV-seerne skriver hets og angriper henne som person.

Grønnerød avslutter God kveld Norge-intervjuet med å fortelle hva Haavik har betydd for henne.

– Han har betydd masse for meg, både på Farmen og etterpå. Han er et fantastisk menneske, som det bare finnes én av. Han er virkelig fantastisk. Det må jeg bare si, at når du er rundt Thor, så er det som å være rundt kjærlighet. Han er kjærlighet.