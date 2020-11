Advokat Fridtjof Feydt er død

Familien skriver i en pressemelding at Feydt viet sitt liv i advokatfrakken til å kjempe for de svakes rettigheter og likhet for loven.

Feydt var, som familien også beskriver, gjennom nesten fem tiår en bauta i norsk rettsvesen og forsvarsadvokatembete.

Feydt jobbet med en rekke kjente saker, blant annet som bistandsadvokat i Therese-saken, forsvarer i Lime-saken og som forsvarer for narkotikadømte Gjermund Cappelen.

– Advokat Fridtjof Feydt var et arbeidsjern som elsket jobben sin, og alltid gledet seg til å gå på jobb for å «kjempe for de svake i samfunnet», skriver de og fortsetter:

– Fridtjof er svært elsket og en umistelig ektemann, far, svigerfar, morfar, farfar og venn. Han etterlater seg et stort tomrom, og han er dypt savnet.