Tshawe bryter sammen i tårer da han ser hvem som dukker opp

Tshawe Baqwa (40) var høsten 2018 med i Hver gang vi møtes for første gang. Både da og i høstens jubileumssesong er også Silya Nymoen (42) på Vestre Kjærnes gård sammen med Tshawe.

I fredagens episode blir det mange tårer for Madcon-stjernen, da Silya skal sette litt ekstra stas på og hylle sin gode venn. Hun får god hjelp av Oslo-rapperen «Fela», som også er en nær og god venn av Tshawe.

– Kjenner jeg han riktig, så blir han følsom. At jeg får muligheten til å gjøre denne låten for kompisen min er veldig sterkt for meg. Han kommer til å flippe når jeg dukker opp, sier «Fela» i programmet.

TÅRER: Tshawe Baqwa i Hver gang vi møtes. Foto: TV 2

- Det var rått

Silya setter Tshawe svært høyt og de to har et godt vennskap. Hyllesten hun fremfører med sin egen versjon av Madcon-låta «Tårer», gjør at han blir helt satt ut og tårene strømmer på.

– Silya var flink til å hemmeligholde dette for meg, og jeg ante absolutt ingenting. Jeg burde skjønt det da hun stadig vekk måtte ta tissepauser hele tiden, men istedet var det øving med «Fela» på låven. Det ble helt rått til slutt, og jeg ble veldig rørt, sier Tshawe til TV 2.

- Snørra renner på TV

Tshawe viser en ny og følsom side i fredagens program, men i ettertid er han litt betenkt over å ha grått på TV i beste sendetid.

– Jeg synes ikke at det er så bra at snørra renner på riksdekkende TV i beste sendetid. Kan ikke være så appetittelig i det du putter guacamole på tacoen, liksom. Men fra et menneskelig synspunkt, så er det absolutt ingenting i veien med å vise følelser, sier Tshawe.

RØRT: Tshawe Baqwa trives godt på Vestre Kjærnes gård og i Hver gang vi møtes. Foto: Vegar Breie/TV 2

Døtrene er bestevenninner

Felipe «Fela» Orellana og Tshawe er gode venner og kjenner hverandre langt tilbake i tid. Følelsene kom raskt for Tshawe, som setter kompisen sin svært høyt.

– Felipe er en veldig nær og god venn. Så det gjorde det absolutt ikke lettere å holde tilbake tårene, sier han.

– Våre døtre er bestevenninner og facetimer hverandre stadig vekk. Så det er ekte familie vi snakker om her. Han sier det selv på låta, at jeg har en datter han kaller sin niese. Det gjelder andre veien også, avslutter Tshawe.

