91 nye smittede i Bergen

Det opplyser byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse onsdag.

Han forteller at det såkalte R-tallet, som gir en indikasjon på hvor mange hver person som er smittet smitter videre, er på 1,6 ifølge Haukeland sykehus.

– Det er et veldig høyt tall. For illustrere vil tusen smittede med et R-tall på 1,6 tilsvare et antall smittede som kan fylle Brann-stadion i løpet av en uke. Fire uker senere vil cirka 260.000 mennesker være smittet, og det tilsvarer nesten antall mennesker som bor i Bergen, sier Valhammer i en tydelig advarsel.

– Matematikken er brutal.

Krever større krisepakke

Valhammer forsøker nå å mane befolkningen i Norges nest største by til å ta smittevern på alvor, før han retter oppmerksomheten mot regjeringens åttende krisepakke, som ble lagt frem tirsdag.

– Det blir avgjørende at regjeringen utvider den pakken, og lytter til næringslivet i byer som Bergen og andre byer som er hardt rammet. Skal vi ha et mangfoldig nærings- og kulturliv i byen vår neste år, så trengs det kraftigere nasjonal dra hjelp, sier han.

Nå ber han bergensere forsøke å redde julen.

– Løfter vi sammen er det fremdeles en mulighet for at vi får en så normal jul som mulig, og en så normal pandemijul som mulig, sa Valhammer.

Må ses i sammenheng

Helsebyråden opplyser deretter at det er et stort aldersspenn i de registrerte smittetilfellene.

De smittede er mellom to og 83 år. Seks personer har ukjent smittevei, og fem av de registrerte er importsmitte fra utlandet.

– Dagens tall må ses i sammenheng med gårsdagens lave tall. Likevel er 91 et høyt tall, sier helsebyråd Beate Husa (Krf) på pressekonferansen.

Tirsdag var det kun 37 nye registrerte smittetilfeller i Bergen.

Nytt dødsfall

Det siste koronarelaterte dødsfallet i Bergen kom tirsdag, da en beboer ved Løvåsen sykehjem i Bergen døde Det er det 42. koronarelaterte dødsfallet i kommunen.

– Det siste dødsfallet fikk vi i går kveld (tirsdag) på Løvåsen sykehjem, sa Husa.

– Pasienten sovnet stille inn med sykepleiere og nærmeste pårørende. Mine kondolanser og medfølelse går til de nærmeste, sa Husa.