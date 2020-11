Derfor avlyser de høstens store bulkedag

Black Friday har inntatt Norge med storm de siste årene. Fra å være noe bare et fåtall hadde et forhold til, har dette blitt til en stor handledag for mange.

Tradisjonen kommer (kanskje ikke overraskende) fra USA. Og det handler om gode og kanskje mindre gode tilbud, som pøses ut en fredag i november.

Dermed har veldig mange dratt ut i butikker eller til kjøpesentre. Og med påfølgende kaos, både på veier og parkeringplasser.

Vanligvis skjer det et hopp i antallet parkeringsskader på Black Friday, i forhold til andre hverdager. I år er tilbudsdagen fredag 27. november.

Ikke kaos og stressbulking

I fjor registrerte forsikringsselskapene her til lands 576 bilskader knyttet til parkering på Black Friday. Fredagen før var det til sammenligning 428 parkeringsskader, viser tall fra Finans Norge.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i forsikringsselskapet If.

Men korona-situasjonen, fokus på smittevern og stadig mer netthandel, vil gjøre at det ikke blir parkeringskaos og stressbulking på Black Friday i år. Det mener forsikringsselskapet If.

– Under hele pandemien har vi sett at koronasituasjonen påvirker hvordan vi beveger oss rundt i samfunnet og ikke. Det viser bilskadedataene våre. Black Friday blir ikke noe unntak, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Frykten spiller inn

Han peker på at det de nærmeste ukene vil være økt grad av smitteverntiltak på både nasjonalt og lokalt nivå som påvirker om, når og hvordan vi vil komme oss til butikkene med tilbudsvarer.

– Smittetrykket og smitteverntiltakene innvirker på folks mobilitet både direkte og indirekte. Selvfølgelig spiller også folks egen frykt for å smitte andre og å bli smittet selv inn. Butikker og sentre har satt i gang mange smitteverntiltak og følger myndighetenes anvisninger, sier informasjonssjefen i If.

Det er grunn til vente at det blir langt roligere på parkeringplassene på Black Friday i år, enn det vi har vært vant til tidligere.

Fordeler besøkene

– Flere av de store kjøpesentrene har gått ut og sagt at de vil droppe slikt som timestilbud på Black Friday. I stedet vil de spre salgsvarene utover i uken og kalle det Black Week. Noen sentre vil også utvide åpningstidene på kvelden den uken, for å fordele kundebesøkene mer utover i tid, sier Clementz.

Blant dem som har annonsert slike tiltak er Sandvika Storsenter i Bærum og Lagunen i Bergen. Disse er to av Norges største kjøpesentre, og har store parkeringsanlegg.

If tror også at nettshopping i år vil gjøre parkeringskaoset mindre på Black Friday enn tidligere.

– Vi legger merke til at flere av de store detaljhandelskjedene innenfor eksempel klær er ute med TV-reklame for å handle på nett under korona, så dette vil nok også slå inn ganske kraftig på Black Friday i år, sier Clementz.

