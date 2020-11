Cristian (37) lager Norges dyreste kaviar

Den tidligere bankmannen Cristian M. Sæther har lagret to tusen glass med eksklusiv kaviar på havets bunn. Pris: 18.000 kroner per kilo.

I et kjølerom i Beiarn i Nordland, står det som omtales som et helt spesielt hvelv.

– De tønnene som du ser her har en salgsverdi på åtte millioner kroner og jeg omtaler det som hvelvet mitt, forteller Cristian M. Sæther (37) i Cibus Maris Norway, spøkefullt.

Fire personer veier og pakker det som er en svært eksklusiv kaviar.

– Det er et fantastisk øyeblikk og jeg kjenner at det er litt sånn gåsehud-følelse, sier Sæther.

Han sa opp jobben som bankmann for å gjøre noe nytt.

STOLT: – Bestillingene har allerede kommet, sier Cristian M. Sæther. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Siden det er så mye fokus på sjømat var utgangspunktet at han skulle satse på kjøp og salg av fisk, men i stedet fikk gründeren en vill idé om å lage Norges dyreste kaviar i Beiarn i Nordland.

Egg fra rognkjeks

– Egentlig er dette et produkt som ikke finnes på markedet i dag. I et og halvt år har vi jobbet med å perfeksjonere produktet for å sette sammen et produkt som vi kan selge. Så langt er det folk som har forhåndsbestilt kaviaren, og det er en bekreftelse på at interessen er der, forteller han.

ROGNKJEKS: Det er egg fra denne fisken som skal gi eksklusiv kaviar. Foto: Ecomarine Seafarm

Det er rogn fra fisken rognkjeks som er blitt til en eksklusiv kaviar. Kiloprisen på de første produktene han har laget er fire og et halvt tusen kroner.

Unik i Norge

– Rognkjeksrogn som råstoff som er tung saltet i tønner er en norsk eksportvare, men det er ingen norske aktører som videreforedler dette her i landet. Nordmenn som skal spise rognkjekskaviar, eksporterer den til Sverige for så å importere den tilbake igjen, og det synes jeg var for ille. Derfor ønsket jeg å etablere meg i den næringskjeden, forteller Cristian M. Sæther.

EKSKLUSIVT: Kaviaren koster flere tusen kroner kiloet Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Tilfeldigheter gjorde at gründeren havnet i Beiarn i Nordland.

Han er vokst opp i Kirkenes men er adoptert fra Colombia.

Allerede i fjor var han i Kina sammen med matministeren for å presentere kaviaren, men han hadde ingen produkter å vise frem den gangen.

– Hvor unikt er produktet du nå lager?

– Det er det som gjør produktet så unikt er at vi ikke farger det. Det produseres 23.000 tonn med kaviar på verdensbasis, men alle farger den svart eller rød. Smaksopplevelsen ved å bruke fersk rong fra rognkjeks, gjør at produktet oppleves som naturlig igjennom hele året, sier Sæther.

Produktene som allerede er ferdig og klar til salg har en høy kilopris.

Flere tusen per kilo

– Når vi lager noe som er så unikt må vi tørre å sette en pris på det. Vi er litt sånn at vi ikke tør å fortelle om hvor bra ting er. Jeg er litt motstrøms også skal jeg lage et produkt som er eksklusivt og som styres av mengde enheter, sier Sæther.

NATURLIG FARGE: Den eksklusive kaviaren har ingen tilsetningsstoffer. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

– Vi skal prise dette som det dyreste som finnes i Norge, forteller han.

Lagres i sjøen

Russisk kaviar selges over hele verden til svært høye priser, og markedet er villig til å betale for det.

Det er spesielt markedene i Asia og USA som er villig til å betale dyrt for eksklusiv kaviar.

For å gjøre et av produktene enda mer eksklusivt har gründeren tatt to tusen glass som han har senket ned i havet og som skal lagres og modnes på 20 meters dyp i utløpet til Beiarelva.

DYRT INNHOLD: Disse glassene har en salgsverdi på 340 tusen kroner. Foto: Roy-Arne Salater

Når kuldegradene kommer, vil det danne seg is i havoverflaten over kassene med kaviar.

- Kaviaren skal lagres så mørkt som mulig, forteller han.

18.000 per kilo

Et glass veier 55 gram og koster ett tusen kroner glasset. Det gir en kilopris på hele 18.000 kroner.

– Det er jo litt sprøtt?

– Det er jo egentlig litt fantastisk. Jeg føler at det er sånn som i aksjemarkedet. Vi starter et sted og så får det jobbe seg opp. Går vi tom blir det slik at den som betaler mest som får kjøpt, humrer Cristian Sæther.

Spesielt amerikanerne elsker det som er veldig spesielt. Kaviaren som koster «bare» fire og et halvt tusen kroner kiloet er laget i et begrenset opplag.

Allerede nå er over hundre pakker bestilt.

– Det er også nordmenn som er villige til å betale for den eksklusive kaviaren, forteller Sæther.

– Det er unikheten og at det ikke inneholder tilsetningsstoffer som gjør at produktene fra Norge og verdens reneste hav som er det fantastisk. Det er dette som utlendingene liker, sier 37-åringen.

PÅ VEI NED I DYPET: Sju kasser skal lagres på 20 meter frem til i mars neste år. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Sju kasser med to tusen bokser med kaviar forsvinner ned i dypet. Dette eksklusive produktet skal hentes opp igjen i mars, eller når isen har dratt sin vei.

Positivt galskap

Fungerende ordfører Andre Kristoffersen (Sp) får ærene av å senke noen av kassene ned i sjøen.

– Hva tenker du om dette prosjektet i kommunen din?

– Det er helt fantastisk at vi klarer å tiltrekke oss slike personer som Cristian til bygda vår. Det er sånne produksjoner som lokalmat som treffer og som vi vil satse på her i kommunen, Vi har allerede fått et miljø for lokalprodusert mat her i Beiarn, sier Andre Kristoffersen (Sp), fungerende ordfører i Beiarn.

VEIES NØYE: Hvert enste glass med den eksklusive kaviaren lages for hånd Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

– Men en kilopris på 18.000 kroner. Hva tenker du om det?

– Det er unikt og det er det unike vi er ute etter. Samtidig er de litt galskap, det er det, men det skal en god porsjon til med galskap også for å få til noe slikt, sier Kristoffersen.

380.000 per kasse

– Cristian er kjempeflink og har gjort en god jobb i forkant, så det er ingen tilfeldigheter at vi står her i dag, forteller den fungerende ordføreren.

Siste kasse med eksklusiv kaviar har nådd bunnen og mørket. En lang og robust vinter kan sette hele prosjektet og verdiene på prøve.

– Det er store verdier her nede nå, Jeg vil anslå at en kasse har en salgsverdi på 340 tusen og det er sju av dem der nede..

La oss ikke håpe at dette ikke blir en historie om kaviaren som forsvant på havet når vi kommer tilbake i mars, sier Cristian M. Sæther spent.