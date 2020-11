Fornuften seiret - til slutt

Det har hele tiden virket smått absurd at man skulle fly fotballspillere på kryss og tvers over hele Europa for å spille vennskapskamper midt i en oppblomstrende pandemi. Én ting er EM-kvalik, men privatlandskamper? Det har hele tiden fremstått en unødvendig stor risiko.

Likevel har UEFA insistert på å tviholde på den opprinnelige kampkalenderen så lenge som overhodet mulig. Det virker som om mange sliter med å skille mellom hva som er gjennomførbart og hva som er fornuftig.

Det at en kamp kan spilles, betyr ikke at den bør spilles.

I hele Europa jobber man nå med å begrense folks reising til et absolutt minimum. Her i Oslo har vi fått streng beskjed om å møte så få folk som overhodet mulig de kommende ukene, og holde oss mest mulig hjemme. Da er det ikke rart at både byrådsleder Raymond Johansen og mange andre reagerer på at privatlandskamper skulle gjennomføres for enhver pris.

Avgjørelsen om å avlyse denne ukens privatlandskamper burde ha kommet mye tidligere. UEFA burde ha gått foran og tatt til ordet for å kun gjennomføre de aller viktigste landskampene, det vil si de fire playoff-kampene som avgjør hvilke lag som får de siste plassene i sommerens EM.

Når resten av samfunnet blir pålagt strenge restriksjoner og får beskjed om å kun gjennomføre reiser som er strengt nødvendig, må det også gjelde fotballen.

Kampen mot Israel burde ha vært avlyst allerede før det israelske landslaget satte seg på flyet til Oslo. Da det ble bekreftet smitte i den israelske troppen skjønte de aller fleste hvilken vei det bar. Det var til slutt nesten bare NFF som så ut til å mene at det var uproblematisk å spille kampen.

NFF er også de som hadde sterkest interesse av at kampen skulle gjennomføres. De har sine forpliktelser overfor UEFA, noe de har vært opptatt av å understreke den siste tiden. I tillegg var kampen mot Israel viktig med tanke på Norges seedingnivå når VM-gruppene skal trekkes i desember.

En seier i kveld ville sendt Norge et viktig skritt nærmere seedingnivå 2, og dermed en langt enklere kvalikgruppe. Nå som kveldens kamp er avlyst blir Norges vei til seedingnivå 2 langt vanskeligere, og vi må forberede oss på en tøffere vei til VM. Kampen mot Israel var sånn sett langt fra uviktig for landslaget.

Likevel må smittevern og sunn fornuft selvsagt trumfe ranking og seedingnivå.

Helsedirektoratet frykter at det er mer smitte i den israelske troppen og de mener det ikke er forsvarlig å spille kampen slik smittesituasjonen i hovedstaden er akkurat nå. Når helsedirektoratet gir en “sterk anbefaling” om å avlyse kampen, har ikke NFF egentlig noe valg lenger. Å trosse så tydelige signaler fra helsemyndighetene ville vært direkte uforsvarlig.

Signaleffekten av å gjennomføre kveldens kamp til tross for bekreftet smitte i den israelske troppen ville vært ekstremt uheldig. Vi balanserer på en knivsegg akkurat nå, der veldig mange er møkk lei innstramminger og nedstengning.

Hvor lett er det å få folk til å akseptere at treningssentre, idrettshaller og kamper i barnefotballen må avlyses samtidig som det norske herrelandslaget på død og liv skal spille en vennskapskamp mot et lag som har hatt smitte i troppen?

I den situasjonen vi nå står i var det eneste riktige å avlyse kveldens kamp. Fornuften seiret til slutt. Det hadde vært bedre for alle parter om avgjørelsen kom tidligere, men bedre sent enn aldri.