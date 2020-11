Jon mistet nattesøvnen da faren ble hengt ut som profittdrevet menneskesmugler

Under trussel om dødsstraff hvis han ble avslørt, reddet den avskjedigede politimannen Alf T. Pettersen mange hundre norske jøder fra å bli sendt til konsentrasjonsleirene.

Men i Marte Michelet og Gyldendals prisbelønte bok «Hva visste hjemmefronten?» blir han langt på vei beskrevet som en menneskesmugler drevet av profitt.

Alf T. Pettersen var politimann. Foto: Privat/Jødisk museum

I to år har Jon Elling Whist, som er Pettersens sønn, forsøkt å få Gyldendal forlag til å renvaske faren, trekke boken tilbake og gi en unnskyldning.

Risikerte dødsstraff

Alf T. Pettersen fikk under andre verdenskrig sparken fra politiet fordi han åpenlyst viste at han mislikte naziststyret i Norge.

I stedet fikk han jobb ved Transportsentralen i Oslo.

Her startet den livsfarlige operasjonen med å smugle mange hundre flyktninger som lå i dekning etter å ha sluppet unna arrestasjonene under jødeforfølgelsene, til svenskegrensen med lastebil.

– Far kjørte da med to lastebiler. 20 på hvert lasteplan og fem dager i uken. Så da gikk det unna, sier Jon Elling Whist til TV 2.

Tyskerne hadde innført dødsstraff både for å forsøke å flykte og for å hjelpe flyktningene.

Marte Michelet under presentasjonen av boken «Hva visste Hjemmefronten?» Foto: Mimsy Møller/NTB

– Hvis de ble tatt var det jo sannsynlig at døden var det neste, sier Whist.

Slik holdt Pettersen det gående i to måneder før tyskerne kom på sporet av flyktningtransporten, og han selv måtte flykte til Sverige med sin høygravide kone.

Ble forskrekket

I boken «Hva visste hjemmefronten?» fremstilles imidlertid Pettersen som en som var drevet av å tjene penger på de jødiske flyktningene.

Pettersens sønn, som er medisinprofessor, ble mer og mer forskrekket etter hvert som han leste kapittelet der faren var omtalt.

– Det høres ut som om han er en profittdrevet menneskesmugler. Det var feil, på feil, på feil, på feil. I noen kilder var det sitert litt og så hadde hun kuttet ut litt slik at meningen ble nærmest stikk motsatt. Jeg ble sjokkert, sier Jon Elling Whist om hvordan faren er beskrevet i «Hva visste hjemmefronten?»

I et brev til Gyldendal forlag har medisinprofessoren bedt dem trekke boken, eller i hvert fall rette opp og komme med en uforbeholden unnskyldning.

Whist forteller at han har mistet nattesøvnen på grunn av kapittelet om faren:

– Hva har du ligget og grublet på?

– Hvordan skal de få rettet det opp. Du føler jo at du er den lille mannen og Gyldendal et stort forlag. Jeg føler ikke at jeg er blitt behandlet pent av Gyldendal, sier Jon Elling Whist til TV 2.

Får støtte av historikere

Nå får Whist støtte av historikere som har gitt ut en bok om det de mener er en lang rekke feil i Michelets bok om behandlingen av norske jøder under krigen.

Elise Barring Berggren. Foto: Kjell Persen/TV 2

– Pettersen var det enkeltmennesket som bidro til at flest norske jøder kom seg over grensen til Sverige, sier historiker og forfatter Elise Barring Berggren til TV 2.

Hun er en av tre Holocaust-forskere som har foretatt en detaljert gjennomgang av sentrale påstander i Michelets bok.

– Det vi har funnet, er mange og alvorlige feil i «Hva visste hjemmefronten?», som er et gjennomgående problem ved boken. Sentrale kilder er feiltolket, eller ikke tatt i bruk. Et selektivt kildeutvalg fører til skjeve konklusjoner, og sitatkutt og endringer inne i sitater gjør at historiske personer blir sitert på en måte som ikke samsvarer med det de sier i kilden, sier Berggren.

Holocaust-forskeren sier at Marte Michelet kategorisk har avfeid historikernes funn.

– Hva bør Gyldendal gjøre med Michelets bok – bør de trekke den?

– Den vurderingen får være opp til forlaget selv. Det vi ønsker, er en konstruktiv debatt om våre funn, sier Elise Barring Berggren til TV 2.