Torpet-vinneren Karianne Vilde avslører at produksjonen grep inn: – De løy hele tiden

For tredje år på rad har Torpet vært en sidekonkurranse til Farmen, som sendes på TV 2 Sumo. På den lille husmannsplassen kjemper utslåtte Farmen-deltakere og Farmen-deltakere fra tidligere sesonger om muligheten til å få komme tilbake til gården.

I år var det derimot første gang at de tre Torpet-finalistene fikk komme inn på Farmen-gården og gjennomføre Torpet-finalen foran de andre deltakerne der inne.

I onsdagens episode av Farmen møtte Mathias Scott Pascual (28), Karianne Amlie Wahlstrøm (29) og Karianne Vilde Wølner (26) hverandre i en kunnskaps-hinderløype.

– Deilig

Etter en svært jevn og nervepirrende konkurranse, ble det til slutt sist ankomne Torpet-deltaker, Karianne Vilde Wølner (26), som stakk av med seieren.

Wølner, som egentlig røk ut av Farmen for en og en halv uke siden, ble dermed et fullverdig medlem av forpakterne på Farmen igjen.

– Det var den deiligste følelsen. Det er nesten vanskelig å beskrive, for det var en så sinnssyk følelse å være tilbake på gården igjen, sier Wølner på telefon til TV 2.

Bittert og skuffende

De to andre Torpet-finalistene, Mathias Scott Pascual (28) og Karianne Amlie Wahlstrøm (29), som hadde vært på husmannsplassen i hele åtte uker, måtte dermed reise hjem til 2020.

– Det å ryke nå så nærme målet, det kjenner jeg er litt bittert. Jeg var utrolig close på å vinne Torpet på slutten. Karianne Vilde var rett før meg og jeg nådde dessverre ikke helt i mål. Men jeg er fortsatt veldig takknemlig for den reisen jeg har hatt, sier Pascual til TV 2 rett etter finalen er over.

– Da jeg var med på Farmen i 2017, var jeg med for opplevelsens skyld. Nå var jeg med for konkurransen og hadde innmari lyst til å vinne Torpet 2020, sier en skuffet Wahlstrøm til TV 2.

Hun innser hvorfor hun tapte.

– Jeg røyk ut fordi jeg har for dårlig kondis. Jeg svarte riktig på mange av kunnskapsspørsmålene, men jeg var litt treigere enn de andre og må hjem og trene, ler hun.

Gjorde raskt «come-back»

Wølners opphold på Torpet ble ikke akkurat langvarig. 26-åringen fra Drammen kom inn på Torpet etter å ha tapt en kunnskaps-tvekamp, mot bestevenninne Karianne Kopperstad (27) inne på Farmen.

Noen dager etter ankomst slo Wølner ut «trio-medlem» Olav Harald Ulstein (58) i duell. Deretter tok det ikke lang tid før de tre Torpet-finalistene fikk gladnyheten om at de alle tre fikk komme inn på Farmen for å gjennomføre finalekampen der.

– Jeg var så fokusert på at jeg skulle tilbake til gården når jeg var inne på Torpet, jeg skulle ikke tenke hjem. De andre begynte på en måte å tenke hjem og slappe av, men jeg senket aldri guarden min for jeg var så fokusert på at dette skal jeg klare, forklarer Wølner.

– Planen fungerte

26-åringen forteller at gleden over å komme tilbake på gården var ekstra stor på grunn av én ting. Grunnen til at hun havnet i kamp mot bestevenninnen i første omgang var nemlig den daværende storbonden, Inger Cecilie Grønnerøds (47) valg.

Da dette valget ble kjent la venninnene en plan sammen med meddeltaker Daniel Viem Årdal (31). Planens mål var at Grønnerød måtte reise hjem uken etterpå, samtidig som håpet var at den som tapte tvekampen skulle vinne Torpet og komme tilbake på gården.

Wølner innrømmer at pulsen derfor var ekstra høy da hun ankom gården sammen med de to andre Torpet-deltakerne for å overraske de andre, og vise at planen hun la med Kopperstad og Årdal gikk slik de hadde håpet.

– Jeg var helt i hundre og gledet meg så sykt til å overraske alle sammen og endelig få noen dager sammen med de igjen. Jeg var så gira på å fortelle de andre om Torpet og så spent på hva de hadde gjort en hel uke uten meg, forteller hun og utdyper:

– Jeg hadde hjertebank da jeg sto og ventet, for det var jo da Karianne og IC hadde kampen sin. Det var så sykt å tenke på at planen gikk fra punkt til prikke. Karianne vant jo kampen, og jeg kom tilbake. Planen kunne ikke gått bedre, forteller hun energisk.

«Sindre-skole»

De tre Torpet-finalistene fikk være fire dager på Farmen før selve finalekampen skulle holdes. I den perioden rakk Wølner å tilegne seg mye kunnskap fra gårdsboken, også ved hjelp av meddeltaker Sindre Nyeng (23), noe hun er svært takknemlig for i etterkant.

– Jeg og Sindre sto opp tidligere enn alle de andre og øvde på gårdsboken. Han spurte meg forskjellige spørsmål og så skulle jeg svare, så vi hadde skikkelig «Sindre-skole» i fire dager, sier hun og forteller at mange av temaene hun hadde øvd på dukket opp som spørsmål i finalekampen.

– Mye løgn

Selve oppholdet på Torpet har Wølner delte følelser rundt. I programmet kan man se at trioen lurer på hvorfor 26-åringen ikke virker interessert i å bli kjent med dem. Nå forklarer hun hvorfor.

– Jeg visste egentlig ingenting om Torpet før jeg kom inn der, og jeg ble så overrasket over at det ikke var noen fra min gård der. Jeg tenkte at de tre ukjente menneskene ikke hadde vært der i alle de syv ukene, og jeg ville ikke tro på noe av det de sa, for det kom jo bare nye løgner på løgner. De løy jo om alt, og ville ikke fortelle om hva de hadde av mat, for eksempel, forteller hun.

– Derfor ville jeg ikke bruke tid og energi på at noe kanskje var en ny løgn, men heller bite tennene sammen og fokusere på meg selv og alt jeg måtte lære meg fra gårdsboken. Jeg fikk ikke tid til å lese inne på Farmen, så da måtte jeg bruke den tiden der inne, for jeg visste at det snart skulle være finale på Torpet, legger hun til.

Wahlstrøm innrømmer at hun forstår Wølner godt i etterkant.

– Vi lurte henne litt i starten, så jeg skjønner veldig godt at Karianne Vilde ikke gadd å være superinteressert i oss, sier hun.

– Etter at Olav reiste, sto Mathias og jeg litt med lua i hånda og unnskyldte oss til henne fordi vi hadde løyet. Men vi gjorde det fordi vi var kjemperedd for at hun skulle klare å slå ut en av oss. Og det klarte hun jo, så da så vi veldig raskt på henne som et fullverdig medlem av Torpet, forklarer Wahlstrøm til TV 2 i etterkant av innspillingen.

Måtte involvere produksjonen

Wølner valgte på et tidspunkt å si ifra til produksjonen, ettersom Pascual og Wahlstrøm hadde gjemt gårdsboken for henne i flere dager inne på Torpet-gården.

– Etter fire dager så sa jeg i fra til produksjonen og krevde at boken skulle komme tilbake, for jeg syntes man skulle få mulighet til å lese i den på Torpet når man ikke har hatt mulighet inne på Farmen, sier Wølner.

De to andre Torpet-deltakerne gjemte den for å få en fordel i konkurransen.

– Vi gjemte gårdsboka fordi vi tenkte at Karianne Vilde kom til å sitte å lese den opp og ned i mente, hvis den lå fremme. Det var jo så lite annet å gjøre der i forhold til hva hun var vant med på Farmen. Så det var rett og slett en trussel for vår eksistens på Torpet hvis den lå framme, forklarer Wahlstrøm.

Presseansvarlig for Farmen i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at produksjonen til slutt måtte gripe inn for å få de to deltakerne til å lete frem boken de hadde gjemt for Wølner.

– Det er riktig at Karianne og Mathias gjemte gårdsboka, og la skylden på Olav Harald ovenfor Karianne Vilde. Mathias og Karianne fikk beskjed av produksjonen om å finne fram gårdsboken igjen, siden den tilhører Torpet og skal være tilgjengelig for alle som er der, sier Iversen til TV 2.

– Fortjente å vinne

På tross av løgner og lureri har de tre blitt gode venner i etterkant.

– Det endret seg etter hvert, og vi var jo der en uke og fikk mye bedre kontakt enn det jeg hadde planlagt. Jeg hadde egentlig planlagt at jeg bare skulle leve og være fokusert på gårdsboken. Men vi ble gode venner og hadde en fin uke, forteller Wølner.

Både Wahlstrøm og Pascual sier til TV 2 at de unner Wølner seieren, til tross for at de gjerne skulle vunnet selv.

– Karianne Vilde er en veldig fin jente. Hun fortjente helt klart å vinne Torpet, hun gav alt, hun lever dette eventyret og hun var kanskje den som savnet hjem minst av oss. Så jeg unner virkelig Karianne Vilde seieren, og det blir veldig spennende å følge henne videre, og se hvor langt hun kommer, sier Pascual.

– Hun fortjente absolutt å vinne fordi hun har jobbet hardt. Hun har blitt kastet ut av Farmen, kommet inn på Torpet og så kom hun inn igjen på Farmen. Hun har vært i kamper og har vanvittig lyst til å være på Farmen. Hun var også den beste i finalen på Torpet, så vel fortjent til henne, sier Wahlstrøm.

Etter at Wølner ble fullverdig medlem av Farmen-gården igjen, er det nå åtte deltakere igjen på Samsjø gård. Om litt over to uker blir én av dem kåret til vinneren av Farmen 2020.

