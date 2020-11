Artisten bytter navn

Siden sin debut med albumet Til Mine Venner tilbake i 2015, har Stig Joar Haugen (30) gått under artistnavnet «Unge Ferrari». Nå velger han å gå bort fra pseudonymet alle kjenner han som.

«Unge Ferrari» har de seneste årene gjort storsuksess med sine rap- og R&B-låter. I tillegg har han samarbeidet med flere norske artister, slik som Lars Vaular, Tomine Harket og Dutty Dior.

Aller mest kjent er imidlertid hans samarbeid med artisten Arif. Sammen ga de ut superhit BBB, og under aliaset «MARS» gjorde de to et samarbeid med Karpe, hvor de blant annet gjorde braksuksess med låta jeg bruker ikke kondom.

Ønsker å starte på nytt

Onsdag 11. november slapp han låta Lukten av høst, som er den første sangen han gir ut under det nye navnet «Stig Brenner».

I et intervju med P3morgen på NRK forteller han at grunnen til navnebytte er at han ønsker å starte på nytt.

– Det er en æra jeg er litt ferdig med, jeg fikk til mer enn jeg så for meg med «Unge Ferrari», og nå har jeg blitt 30, jeg har lyst til å fortsatt gjøre musikk, men kanskje vise at jeg har vokst bittelitt.

Han forteller at selv om han bytter navn, så bytter han ikke personlighet.

– Du vil kjenne igjen stemmen min, temaene og mye av det samme greiene, sier han.

Ikke kult nok

Halvparten av det nye artistnavnet hans er hentet fra det virkelige navnet hans «Stig».

– Jeg har blitt litt mer komfortabel, kanskje det er derfor jeg tør å bruke det ordentlige navnet mitt igjen.

Han forteller at da han valgte navnet «Unge Ferrari», handlet det mye om at han ikke anså Stig som kult nok.

– Jeg så ikke for meg «Stig utsolgt Rockefeller» eller «Stig utsolgt Sentrum». Det var i mine øyne litt dølt. Det var ikke det at jeg hatet navnet mitt, jeg ville bare ha noe helt annet, sier han i intervjuet med P3morgen.

God kveld Norge har ikke lykkes i å få en kommentar fra Stig Brenner.