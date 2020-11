Landskampen mellom Norge og Israel avlyses

Det blir ingen landskamp mellom Norge og Israel. Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

«Nye vurderinger fra Helsedirektoratet har ført til at Helsedirektør Bjørn Guldvog sterkt anbefaler at kampen ikke blir spilt», innleder NFF.

Forbundet skriver at kommuneoverlegen i Oslo tirsdag ga klarsignal for at kampen kunne spilles etter at en spiller testet positivt på covid-19 i den israelske troppen. Spilleren ble isolert fra den øvrige troppen, sammen med andre spillere han hadde spist middag sammen med. Dermed var situasjonen avklart, og kampforberedelsene kunne fortsette.

I et møte i onsdag formiddag og i et påfølgende brev til Norges Fotballforbund mente Helsedirektoratet at det var en risiko for smitte blant spillere og støtteapparat dersom dagens landskamp mellom Norge og Israel ville blitt gjennomført.

– Det er selvsagt trist å avlyse en kamp timer før avspark. Det understreker samtidig alvoret i situasjonen vi står i. Over 500 landskamper i Europa er gjennomført denne høsten. Derfor er vi trygge på at protokollene gir den nødvendige smittevernfaglige rammen rundt kampene som spilles. Når nå helsemyndighetene er usikre på risiko for spredning etter et smitteutbrudd i den israelske troppen og anbefaler å avlyse kampen, så følger vi selvsagt dette, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det er riktig å avlyse kampen.

– Det er det eneste riktige å gjøre. Det burde blitt gjort for flere dager siden. Jeg sa det i helgen at det er merkelig å skulle arrangere en landskamp midt i en pandemi i et rødt Oslo. Noen i NFF-systemet burde satt foten ned før det hadde gått så langt. Dette handler om signaleffekt og at hele Oslo er lukket. Folk får ikke gå på treningssenter en gang. Så skal det spilles en landskamp – attpåtil en privatlandskamp. De burde gjort opp sin egen vurdering og ikke skjøvet Uefa foran seg. Dette er ikke noe å spøke med. Her hadde NFF mulighet til å ta et skikkelig standpunkt, sier Mathisen.



Kampen skulle gjennomføres innenfor den strenge UEFA-protokollen, samt i dialog med smittevernoverlegen i Oslo kommune. Mandag ettermiddag ankom det israelske landslaget i charterfly til Norge. I henhold til UEFA-protokollen var spillerne testet før avreise, og ble testet på nytt ved ankomst til Norge. Tirsdag formiddag ble det kjent at en israelsk landslagsspiller testet positivt for Covid-19. Kommuneoverlegen i Oslo kommune var i dialog med den israelske landslagslegen og Helsedirektoratet. Spilleren ble satt i isolasjon, og ytterligere tre spillere han hadde vært i nærkontakt med ble satt i karantene. Senere ble det kjent at to av spillerne i karantene hadde hatt korona tidligere. Kommuneoverlegen meddelte til NFF tirsdag ettermiddag at kampen kunne spilles, med unntak av spilleren i isolasjon og den ene som fortsatt sitter i karantene.

– Nettopp på grunn av en streng og effektivt UEFA-protokoll, så har det som har vært av smittetilfeller blitt raskt avdekket og håndtert på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det er også bakgrunnen for at myndigheter over hele Europa tillater kamper i toppfotballen – nasjonalt som internasjonalt. Fordi fotballen tar smittevern på alvor og har ressursene til å følge opp. Vi har selvsagt forståelse for at det settes spørsmålstegn ved gjennomføring av en landskamp når smittetallene nå går opp. Dette er ett av flere dilemma vi har stått i det siste året. I hele år har vi vært opptatt av å gjennomføre aktivitet innenfor smittevernfaglige trygge rammer. Aldri på bekostning av smittevern, avslutter Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund.

Avlysningen gjør at Norge trolig kan glemme å bli seedet på nivå 2 i VM-kvaliken som trekkes 7. desember. Det betyr en langt tøffere vei til VM 2022. Norge vil bli seedet på nivå tre i kvaliken. I verste fall kan landslaget trekke nasjoner som Frankrike og Nederland fra de to øverste nivåene.