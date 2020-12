Slik går det etter Jakten-innspillingen: – Det har plinget i ett sett

Mandag var det klart for åttende episode av Jakten på kjærligheten på TV 2. Denne gang var det Vågå-bonden Trine Turtum (25) og Ronny Stokland (38) fra Jæren som måtte sende hjem en frier hver.

Til slutt sendte Turtum hjem Jens-Aleksander Butter Simonsen (26) fra Kåfjord, mens Stokland sendte hjem frieren Mariann Tjørn (39) fra Ualand.

Nå avslører Simonsen at han var relativt sikker i sin sak på hvem melkebonden Trine Turtum kom til å velge bort, og han var derfor klar allerede før valget ble gjort.

– Jeg pakket kofferten før hun begynte med hjemsendingen. Jeg merket det fra morgenen alt, forteller han på telefon til TV 2.

FANT IKKE KJÆRLIGHETEN: Jens-Aleksander Butter Simonsen (26) ble sendt hjem av bonde Trine Turtum (26) i ukens episode. Foto: TV 2.

Populær bygderamp

Innspillingen av TV-programmet foregikk i sommer, og 26-åringen forteller at han fremdeles er singel i dag. Det tar han derimot ikke så tungt.

– Om man ikke fant kjærligheten så har man i alle fall fått flere nye gode venner, sier Simonsen, som forteller at han fikk god kontakt med både Turtum, de andre frierne og produksjonen.

Samtidig gleder han seg spesielt til én ting etter at episoden har gått på TV.

– Det blir jo godt å endelig få åpne Tinder igjen. Jeg har gode venninner, det er jo en annen ting, men ingen fast forhold. Det kan du bare plotte inn, så sparer du meg for et sånt måneds-abonnement på Tinder, spøker nordlendingen.

KONKURRANSE: Simonsen måtte kjempe mot fire andre friere om bonde Trine Turtums hjerte i Jakten på kjærligheten. F.v: Olav Åsen Haugsgjerd, Petter Nordhaug, bonde Trine Turtum, Robert Høyland, Jens-Aleksander og Bjørn Tore Grøtheim. Foto: TV 2.

Kan endelig svare

Simonsen forteller at han har fått en stor mengde henvendelser etter TV-deltakelsen. For å ikke avsløre noe fra programmet, får frierne derimot streng beskjed om å ikke fortelle noe eller svare på henvendelser fra seere og bekjente før programmet er sendt på TV.

Nå gleder han seg derfor til katta er ute av sekken.

– Det har jo «pinade» plinget i ett sett. Jeg har fått SMS, på Instagram og Facebook. Likeså venneforespørsler. Ja du vet, for en bygderamp i fra Troms, så er man ikke akkurat vant med stor pågang på telefonen, ler Simonsen.

– Kan det være noen potensielle flørter der da, tror du?

– Ja, jeg har fått noen hyggelige meldinger, så vi får se. Jeg kommer jo garantert til å svare, for jeg kan ikke leke overlegen så veldig lenge. Man må bare smi mens jernet er varmt, før man blir glemt, mener han.

SINGEL: Jens-Aleksander Butter Simonsen fant ikke kjærligheten på TV. Foto: TV 2

Overrasket over bonden

Selv om det i TV-programmet er mye fokus på hva bonden synes om frierne, må samtidig følelsene være gjensidig fra frieren sin side, og inntrykket man hadde på forhånd kan noen gang endres når man møtes i det virkelige liv.

Simonsen ble derimot bare positivt overrasket over melkebonden, Turtum.

– I den presentasjonsvideoen kom det fram at hun var en singel budeie som jobbet og sto på, og hun var jo en veldig grei og flott dame. Så hun var egentlig på mange måter sånn som hun ble presentert, sier 26-åringen, men legger samtidig til at noe overrasket ham.

– Jeg ble vel kanskje litt overrasket når vi flyttet inn på gården og hun fortalte litt mer om seg selv. Da fortalte hun at hun var glad i countryfestival og glad i å reise. Og det er jo ikke de store tingene i livet kanskje, men det er ting som gir meg glede.

PÅ GÅRDSBESØK: Petter Nordhaug, Trine Turtum, Jens-Aleksander Butter Simonsen og Olav Åsen Haugsgjerd. Foto: TV 2

Som far – så sønn

Observante og rutinerte TV-tittere kan kanskje ha lagt merke til likheten mellom Simonson og en annen realitydeltaker som dukket opp på skjermen i fjor.

FARMEN: Jens-Aleksander Butter Simonsen er sønn av Jens-Ivar Simonsen. Sistnevnte var deltaker i Farmen 2019, på Lundereid. Foto: TV 2

Jakten-frieren er nemlig sønn av Jens-Ivar Simonsen (48) som var med på Farmen høsten 2019, på Lundereid gård.

Selv har 26-åringen prøvd å bli med på det populære gårds-programmet i mange år, men han har ikke gått videre etter andre intervjurunde.

Nå håper han at han kan ha større muligheter.

– Endelig kan jeg krysse av på at jeg har gårdserfaring på det skjemaet, og det må jo være en fordel. Så noe positivt har det ført med seg å være med på Jakten, ler han.

Vanskelig setting

Hos bonden Ronny Stokland på Jæren ble det altså Mariann Tjørn (39) som måtte vende snuten hjem.

– Det var egentlig helt greit. Jeg fant meg ikke helt til rette, så hadde ikke han sendt meg hjem, så hadde jeg sikkert reist hjem selv, sier Tjørn på telefon til TV 2.

39-åringen tror imidlertid hun har svaret på hvorfor de to ikke fant tonen.

– Det var ikke helt settingen for meg. Jeg trenger tid på å snakke dypt og alvorlig, og jeg er nok ikke så flink til å snakke om følelser med en gang. Situasjonen gjorde at det ble vanskelig å være meg selv, så han hadde ingen forutsetning for å vite hvem jeg var da jeg gikk ut, mener hun.

PÅ GÅRDSBESØK: Olivia Matningsdal, Karina Dalbak, Ronny Stokland, Camilla Jensen Grinde og Mariann Tjørn. Foto: TV 2

– Hadde ingenting å tape

Tjørn hadde i utgangspunktet sagt at hun aldri skulle melde seg på programmet. Da Stokland dukket opp på skjermen, snudde hun likevel.

– Når du føler at Ronny var en mann som kanskje kunne vært noe, så tenker en på en måte: «Shit au, den som intet våger intet vinner». Jeg hadde ingenting å tape, forteller hun.

I likhet med Simonsen kan hun avsløre at hun fremdeles ikke har funnet kjærligheten.

– Det har ikke vært så enkelt i og med at ting måtte være skjult nå i etterkant. For å si det sånn; det står ikke friere på døra, men det går helt fint. Jeg er nok blitt litt for gammel og sær, sier hun.

FRIERE: Mariann Tjørn var ikke til stede på speeddaten, og gjennomførte derfor første date over Facetime. Her er bonde Ronny Stokland med de andre frierne. F.v: Olivia Matningsdal, Borgny Berget, Ingunn Anette Smedstad, Karina Dalbak, Camilla Jensen Grinde og Gro Heidi Emilsen. Foto: TV 2.

Stor bonus

39-åringen er derimot svært glad for at hun meldte seg på, ettersom hun fant noe annet hun setter stor pris på.

– Jeg holder kontakten med to av de andre frierne. Det er kanskje det som er kjekkest her, at en sitter igjen med vennskap etterpå. Det er jeg umåtelig takknemlig for. Man vasser jo ikke akkurat i single venninner.

– Jeg fikk ikke kjæreste, men jeg fikk to veldig gode venninner, forteller Tjørn.

Etter at Simonsen måtte reise hjem, er Olav Åsen Haugsgjerd (31) og Petter Nordhaug (21) de to siste gjenværende frierne på gården til Turtum i Vågå.

På Jæren kjemper fremdeles Olivia Matdningsdal (38), Karina Dalbak (41) og Camilla Jensen Grinde (29) om hjertet til Stokland.

