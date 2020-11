Trodde han hadde fått kjæreste – nå må han i fengsel for hvitvasking

I 2013/14 ble 61-åringen fra innenlands-området i Norge kontaktet av en Facebook-konto som tilsynelatende tilhørte en kvinne fra Texas i USA.

Vedkommende kalte seg Juliet, og mannen fikk raskt et godt forhold til personen han snakket med.

Etter hvert fortalte Juliet at hennes to foreldre hadde omkommet i en bilulykke i hjemlandet Nigeria. Det var har problemene som senere skulle føre til at mannen nå må sone en fengselsstraff begynte.

Først svindlet - så gikk det helt galt

61-åringen gikk etter dette i den første fellen. Over de neste årene overførte han et betydelig pengebeløp til en konto som ble oppgitt av «Juliet». Hun fortalte ham at hun måtte komme seg til Nigeria fordi det pågikk et arveoppgjør etter foreldrene.

På dette tidspunktet har mannen kun blitt utsatt for den kjente bedrageri-metoden kjent som Nigeria-svindel, og han har dermed kun tapt penger, men ikke gjort noe som er straffbart.

Men han ønsker å hjelpe, og blir satt i kontakt med en person som hevder han er advokat, og oppgir navnet «Mark Williams». Han fortalte at han skulle bistå «Juliet» med arveoppgjøret etter de avgåtte foreldrene, og at det var snakk om en arv på 5 millioner euro.

61-åringen biter på, og etter et par telefonsamtaler oppgir han kontonummeret sitt til «Williams». Han blir bedt om å bidra med å motta penger fra en kollega av «Williams» som bor i Nederland, og viderføre disse pengene til en konto i Nigeria.

Mottok penger fra norsk bedrageri-offer

Etter å ha latt mer enn en halv million kroner passere gjennom kontoen sin begynte 61-åringen å motta penger fra en fremmed norsk kvinne.

Mannen fortsetter å videreformidle pengene til nigerianske kontoer, i god tro om at han hjelper nettkjæresten sin.

I løpet av perioden mellom januar 2017 og mai 2018 overførte han totalt 1,6 millioner kroner, fordelt på 54 overføringer, til fremmede bankkontoer.

Det er på dette tidspunktet at 61-åringen har krysset grensen og utført en straffbar handling.

Hvitvasket penger for kriminelle

Straffesaken mot 61-åringen er nå ferdig behandlet, og i dommen fra Gjøvik tingrett kommer det frem at retten finner det bevist bortenfor enhver rimelig tvil om at pengene mannen fikk inn på sin konto stammet fra straffbare handlinger.

Den norske kvinnen mannen mottok penger fra har ifølge dommen beviselig blitt utsatt for bedrageri. Hun har på samme måte som 61-åringen vært i kontakt med en advokat fra utlandet som ba om bistand til å overføre penger mellom kontoer.

Ifølge etterforskere fra Økokrim, som vitnet i saken, er dette en fremgangsmetode de har sett før.

Kriminelle nettverk som driver med alt fra våpenhandel og distribusjon av narkotika benytter uvitende nordmenn til å hvitvaske utbyttet.

Pengene tar en lang runde gjennom flere kontoer i Europa, før de til slutt, i dette tilfellet, ble sendt tilbake til Nigeria.

Dømt til fengsel

61-åringen ble denne uken dømt til fengsel i 120 dager. Halvparten av utsettes med en prøvetid på to år.

Tingretten understreker at mannen var uaktsom, men skriver at han «burde ha forstått at han bisto med hvitvasking, herunder at han burde ha forstått at pengene var utbytte av en eller flere straffbare handlinger».

Videre mener retten at henvendelsene han fikk fra den nigerianske advokaten burde fremstå som «særdeles uvanlig for en normalt forstandig person med en viss alder og livserfaring».

Hans forsvarer, Håvard Fremstad, sier til TV 2 at mannen erkjenner å ha gjennomført handlingene i tiltalen, men hans klient erkjente ikke straffskyld under forhandlingene. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.