Martine Halvorsen om tiden etter operasjonen: – Tydelig at kroppen har fått en heftig «deng»

Det er én og en halv uke siden blogger og influenser Martine Halvorsen (22) opererte nesa si ettersom hun ikke kunne puste gjennom den.

Nå er 22-åringen tilbake i Stockholm der hun bor og formen er ikke helt slik hun hadde håpet.

– For å være helt ærlig så har det gått bedre, sier hun til God kveld Norge over Zoom.

FERDIG OPERERT: Her reiser Martine Halvorsen seg opp etter å ha fullført neseoperasjonen. Foto: Ola Thingstad

Hun forklarer at de fleste ville nok stelt seg litt og sminket seg før et intervju, men slik ble det ikke for Halvorsen denne gangen.

– Dette er ståa, så det er dette folk får, sier hun og legger til:

– Jeg føler meg som jeg ser ut for å si det slik.

Hørtes ut som et lokomotiv

Da God kveld Norge ble med Halvorsen inn på operasjonsstua var hun nervøs. Hun ville likevel vise at en neseoperasjon ikke bare er en «quick fix» og et før og etter bilde.

Halvorsen understreker at det er en omfattende prosess og tøft det man går gjennom.

– Jeg føler meg fortsatt ganske «crap». Det er tydelig at kroppen har fått en heftig «deng», sier hun til programleder Niklas Baarli.

Influenseren forteller at hun har hatt feber, stemmen hennes høres ikke vanlig ut, hun blør innimellom og at hun ikke hører på det ene øret ettersom det er veldig tett.

– Allmenntilstanden er rett og slett ikke «på G», forteller hun.

Halvorsen måtte operere på grunn av hele fem brudd som har gjort det vanskelig for henne å puste gjennom nesa.

– Legen sa at det er utrolig at den har vært så pen til å være så ødelagt. Jeg har hatt hodepine hver dag siden jeg var 13 år, fordi jeg har fått hjernerystelse hver gang jeg har knekt den, forklarer 22-åringen.

Hovedsakelig har bruddene skjedd i forbindelse med fotball. Bruddene har gitt puste-problemer for Halvorsen som liker å være i aktivitet:

– Jeg har hørtes ut som et lokomotiv når jeg har fått høy puls, forteller hun.

– Sett pengene på BSU i stedet

Det er også en annen ting som har endret seg etter operasjonen - det må Halvorsen le litt av.

– Jeg klarer ikke å smile enda, sier hun.

På grunn av flere sting som går over hele nedre del av nesen hennes har det blitt så stivt at hun ikke klarer å smile skikkelig.

– Og jeg som er veldig glad i å smile, sier gladjenta.

Halvorsen ønsker ikke å skremme andre ved å fortelle om sin opplevelse, men oppfordrer til å tenke seg om det faktisk er verdt det.

22-åringen måtte operere av medisinske årsaker, og selv om andre influensere gjennomfører samme operasjon for å se bedre ut ville Halvorsen ikke gjort det.

STING I NESA: Martine Halvorsen viser hvor stingene etter neseoperasjonen er. Foto: God kveld Norge

– Folk bestemmer helt selv hva de vil gjøre med kroppen sin, men jeg personlig hadde anbefalt noen å heller sette pengene på BSU-konto eller sparekonto, forteller hun.

Hennes oppfordring er at folk som vurderer kosmetiske operasjoner bør tenke seg om et par ganger og spørre seg selv om det er verdt det.

Influenseren mener at man ikke blir lykkeligere av å ta en operasjon, og sier at lykken ikke måles i hvordan nesa hennes ser ut. Selv brukte hun en del tid på å tørre å se seg selv i speilet etter operasjonen:

– Jeg brukte fem dager på å klare å se meg i speilet etter jeg tok av bandasjen, fordi jeg ikke klare å «face» at nesen min har forandret form, forteller hun.