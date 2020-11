Ville holde treningssentrene åpne – derfor gjorde kommunene helomvending

BEKKESTUA (TV 2): Oslofolk valfartet til Asker og Bærum for å trene etter at treningssentrene i hovedstaden stengte natt til tirsdag, men det blir det en slutt på.

Det opplyser Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog og Asker-ordfører Lene Conradi i en pressemelding onsdag formiddag.

– Vi anbefaler å stenge treningssentre og skjenkesteder med umiddelbar virkning, etter at vi fått en tydelig henstilling fra helsemyndighetene.

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krogh opplyser til TV 2 at de ikke stenger skjenkestedene, men at skjenkebevilgningen opphører i ukene som kommer.

– De får selvfølgelig holde åpent, dersom de ønsker det, sier ordføreren.

– Klarer ikke å etterleve det aller viktigste

De skriver at det ble umulig å etterleve smittevernreglene med skjenkesteder og treningssentre åpne.

– Vi ser også at åpne treningssentre og serveringssteder med skjenkebevilling fører til at vi ikke klarer å etterleve det aller viktigste nå, nemlig at vi alle skal holde oss mest mulig hjemme, sier de i pressemeldingen.

De skriver videre at de kaller inn til formannskapsmøte i begge kommunene onsdag ettermiddag for å endre forskriftene til å bli likere de i Oslo.

– Det innebærer også nedstengning av steder der folk møtes for aktivitet, som svømmehaller, bowling og lignende, sier ordførerne. – Dette får svært uheldige konsekvenser for næringene, men vi ser oss nødt til å følge nasjonale helsemyndighetenes klare melding, legger de til.

SISTE ØKT: Kompisene Matias Victorio og Scott Engh gjennnomfører en siste økt før dørene stenges. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hammer Krogh i Bærum sier at de i torsdag i forrige uke ble innkalt til et møte med helseminister Bent Høie, og andre nærliggende kommuner til Oslo.

Der ble de bedt om å vurdere ti konkrete tiltak.

– Vi mente det var viktig å holde treningssentrene åpne, fordi det betyr så mye for mange. Men vi ser nå at det blir for mange som henvender seg til de åpne stedene, og for få som holder seg hjemme, sier ordføreren til TV 2.

Kommunikasjonssjef i SATS, Malin Selander, sier til TV 2 at de var forberedt på avgjørelsen.

– Vi befinner oss i en usikker tid, og vi har vært klart til å handle på kort varsel dersom beslutningen skulle komme. Nå legger vi fullt fokus inn mot å stenge i løpet av ettermiddagen, sier hun.

Stengte i Oslo tirsdag

Ved midnatt natt til tirsdag trådde den sosiale nedstengelsen i kraft i Oslo kommune. Både restauranter, barer , treningssentre og kulturliv har valgt å stenge, etter at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) innførte skjenkestopp i byen.

Det førte til at Oslo-innbyggerne tirsdag flyktet til andre sentre i nabokommuner.

På Sats-studioet på Bekkestua i Bærum hopet seg opp lange køer med ivrige treningsentusiaster fra Oslo tirsdag kveld. Det skriver Budstikka (saken er bak betalingsmur).

Førte til lange køer

Det var Bærums-guttene Benjamin Borch Senius (16) og Fredrik Jahr Pedersen (16) glade for. De trener på Sats-senteret på Bekkestua omtrent hver dag. Borch Senius forteller at det pleier å være rimelig fullt på senteret.

– I det siste har det vært kø utenfor her så og si hver dag. Det har vært opp mot 50 minutter i kø på det verste. Vanligvis pleier det være omtrent 20 minutter, forteller guttene.

INGEN ALTERNATIV: For Benjamin Borch Senius og Fredrik Jahr Pedersen er det ikke noe annet treningsalternativ, enn å være på studio. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

At Oslo-borgere trekker til treningssentre utenfor byen, har Borch Senius forståelse for.

– Jeg skjønner dem godt. Jeg er veldig fornøyd med at det ikke stengte her, det synes jeg er veldig positivt. Men for min del er det irriterende å måtte stå i kø, noe jeg normalt sett ikke trenger å gjøre, sier han.

Regionsjef for sentrene i Asker og Bærum, Niklas Ursin, forteller til TV 2 at det har vært mer trykk på Bekkestua-senteret tirsdag enn normalt.

– Vi har hatt litt mer kø i dag enn tidligere, men vi har hatt køer tidligere også. Det bunner mer på at vi har en begrenset kapasitet for at vi følger smittevernveilederen hvor medlemmer skal ha to meters avstand. Vi ønsker at man skal føle seg trygg her, sier han.

Saken oppdateres.