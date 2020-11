For kort tid tilbake fortalte vi historien om Brooms egen salgssjef Øyvind Blankvandsbråten og bilen fra ungdommen som han aldri glemte. Nemlig en Honda Accord Aerodeck, han eide den fra 1997 til 2000.

En bil han nå hadde realisert på nytt – og kjøpt usett fra Polen. Bilen var på vei derfra og til en svært spent Øyvind på Fetsund utenfor Lillestrøm. Les mer om det her:

Noen dager senere, en vakker dag med høstblek sol og fargesprakende løv som slipper taket og sakte daler mot bakken, kommer Hondaen til sin nye eier.

Det er 20 år siden Øyvind var Honda-eier sist. Nå har han blitt det igjen.

Mindre enn jeg husket

Bilvask og tannpuss utføres på samme sted. Dette er fra en av Europa-turene med den første Honda Aerodecken Øyvind hadde. Foto: Privat.

En lettere nervøs og små-trippende Øyvind, går nærmest i ring rundt seg selv på gårdsplassen når den etterlengtede ekvipasjen endelig dukker opp nedi veien.

– Det første som slår meg når vi får den ned av tilhengeren, er at den er mye mindre enn jeg husker. Det har tydeligvis skjedd noe med størrelsen på bilene på de 20 årene som har gått. Dagligbilen min en BMW 3-serie stasjonsvogn ser jo ut som en koloss ved siden av …

– Aerodecken oppleves som liten og spinkel ved siden av den. Det har også skjedd noe med materialkvalitet og finish underveis. Honda var jo, i hine hårde dager, kjent som Japans svar på nettopp BMW. Sammenligningen og utviklingen er interessant … Men ellers så må jeg si at den svarer til alle mine forventinger – og vel så det, sier han og smiler om kapp med sola.

Dette var i alle biler – så ble det plutselig borte

Ventetiden er endelig over for en spent Øyvind. Endelig ankommer bilen Fetsund etter å ha blitt kjørt landveien fra Polen. Foto: Privat.

Glad i 80-tallet

– Bilen med er jo med sine vippe-lykter like 80-talls som Nik Kershaw. Jeg digger 80-tallet – både bilene og musikken. Og jeg går fortsatt på Kershaw-konserter så fort anledningen byr seg. Så langt har det blitt over 50, forteller nostalgikeren.

For de av leserne som trenger en liten oppfrisking er Nik Kershaw mannen bak store hits som; I won't let the sun go down on me, Wouldn’t it be good og The Riddle, for bare å nevne noen. Alle stor hits da Aerodecken var ny og som Øyvind trolig spilte på kassettspilleren på langturene nedover Europa med Hondaen..

Den "nye" Aerodecken er helt original. Altså ikke rustsveist, omlakkert, flikket på eller oppgradert underveis.

Det er nå over 20 år siden sist Øyvind satt bak et Honda Aerodeck-ratt.

Her nyter en litt yngre utgave av Øyvind knekkebrød-frokost om bord i gamle-Aerodecken på en av Europa-turene med bilen. Foto: Privat.

Bli kjent-ritual

– Ja, og det var viktig for meg. Jeg ville ha en ærlig og original bil. Selvfølgelig har den noen bruks- og slitasje-merker. Men ikke mer enn at det gir en viss patina. Som seg hør og bør på en såpass gammel bil.

– Ett par små rustblemmer, en skrape på støtfangeren og knekt antenne kan jeg leve med. Det skal så klart utbedres ved anledning.

– På plussiden oppdaget jeg at bilen har cruisekontroll. Det hadde ikke min gamle. Jeg fant også et originalt takstativ i bagasjerommet. Slikt er gøy. ABS-lampen som lyste da jeg fikk bilen, slukket helt av seg selv. En bekymring mindre der altså. Så jeg er veldig, veldig fornøyd, legger han smilende til.

Det har nå gått noen dager siden han fikk bilen. Så langt har det blitt vask både utvendig, innvendig og i motorrommet.

– Ja, det er nesten som et slags ritual for å bli kjent med bilen. Du får sett nøyere på den og tatt på den. Den var skitten etter transporten. Jeg har fjernet et par klistremerker og – ja egentlig blitt litt kjent med den. Vi kommer til å bli gode kompiser. Samtidig som en «to do-liste» har blitt satt opp. Det er en del små oppgraderinger som det å lakkere avskallede viskerarmer og slike ting som er satt på denne listen så langt. Gleder meg til å ta fatt på det, sier han.

Vippe-lykter er 80-talls så det holder og passer nostalgikeren fra Fetsund perfekt.

Blitt glad i den

Bilen har han ikke fått kjørt mye med enda, da den ikke er registrert og mangler skilter.

– Den ble kjørt opp veien hit fra der transportøren lesset den av hengeren. Og ellers bare litt fram og tilbake ut og inn av garasjen og litt på gårdsplassen. Men det lille jeg har kjørt, har vært nok til å vekke opp gamle minner. Jeg har blitt glad i den allerede, jeg, sier Øyvind og sender bilen et langt blikk.

– Det begynner å bli såpass sent på året nå at den går på vinterlagring straks. Så kan vi heller glede oss til våren, både bilen og jeg …

Her kommer det som vil gjøre dette bilkjøpet veldig dyrt inn. Øyvind imponerte alle oss i Broom da han bare for noen få år siden bygde seg en svær dobbeltgarasje – så å si helt selv. Med plass til flere biler.

Her står Hondaen på gårdsplassen til Øyvind. Og da er ringen på mange måter sluttet for bilentusiasten fra Fetsund.

– Dette kommer til å bli steindyrt ...

Øyvind er slik skrudd sammen at han er flinkere til å kjøpe enn til å selge. Det selv om han altså jobber som selger … Han har flere biler. I tillegg til bruks-BMWen har han en VW Golf cabriolet av første generasjon. Han har en uvanlig Lexus IS 300 Sportcross, en rød Opel Kadett C Caravan, og en fin, gul Opel Commodore 2,8 GS/E coupe også. Det krever plass.

For første gang få Øyvind et alvorlig drag over fjeset. Han titter liksom litt tilfeldig opp i tretoppene. Og han kremter et par ganger før han sier:

– Eh, ja … Tror jammen jeg må bygge meg en garasje til jeg, gitt. Det blir steindyrt, men jeg har ikke hjerte til å kvitte meg med noen av bilene mine heller.

– Ja - slik får det bare bli, tror jeg. Jeg har tenkt på det en stund nå. Man må jo ta vare på dem når man først har dem …

Slik snakker en sann bilentusiast. Lykke til med ny garasje og gratulerer med enda en bil, Øyvind. Vi i Broom heier på deg denne gangen også!

