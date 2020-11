Langer ut mot Skei Grande: «Jeg var edru og var svært sjokkert over framgangsmåten din»

I en kronikk som ble publisert på Midtnorskdebatt onsdag morgen skriver Gro Spieler om bryllupsfesten fra 2008, hvor daværende nestleder Trine Skei Grande deltok.

Les hele kronikken her

På festen hadde Grande sex med en da 17 år gammel gutt, ifølge mannen som i dag er 29 år selv.

«Jeg var edru og var svært sjokkert over framgangsmåten din, ved at du som en anerkjent politiker og godt moden kvinne gjorde tilnærmelser mot flere unge menn under festen, og at du til slutt dro sammen med en ung mann i kornåkeren. Det var ikke greit Trine. Du burde vært voksen nok til å beklage, istedenfor å nekte at det har skjedd. Vi er mange som var til stede i bryllupet og vet hva som skjedde» skriver Gro Spieler i kronikken, som også TV 2 har publisert.

TV 2 har også vært i kontakt med flere kilder som var tilstede på bryllupsfesten som bekrefter Spielers versjon av hendelsene.

Trine Skei Grande vil ikke kommentere kronikken til Gro Spieler.

«Jeg er ingen overgriper»

Samtidig som hun ble utnevnt til statsråd i Erna Solbergs regjering i 2018 valgte Trine Skei Grande og gå ut offentlig og omtale episoden fra bryllupsfesten ti år tidligere.

– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper, sa Grande til Aftenposten.

I forrige uke, to og et halvt år etter at Grande gikk ut offentlig med historien første gang, tok den tidligere Venstre-lederen nok en gang saken frem i offentligheten.

I sin nye bok har hun viet et helt kapittel med tittelen «Et stormløp fra ytre høyre» til å beskrive det hun omtaler som sladderhistorier, rykter og del av et skitten politisk spill.

«Det var snakk om en sladrehistorie som lå ti år tilbake i tid, og som stammet fra et arrangement der jeg ikke kjente noen som kunne være sannhetsvitne for meg» skriver Grande i boken.

Videre skriver hun:

«Det jeg derimot kan si noe om, er hvordan det var å stå i stormen som startet med at en liten gjeng høyreekstreme bloggere i Resett bestemte seg for at jeg skulle tas. Bakgrunnen var en kombinasjon av visse menns irritasjon over #metoo-kampanjen, og et sterkt ønske fra ytre høyre om å holde Venstre ute av regjering.»

– Ingen til å gå god for meg

Grande deltok i forrige uke i TV 2-programmet «Presseklubben», hvor Grande sa dette om saken:

– Jeg har ikke lyst til å gå noe mer i dybden på den historien. Som jeg skriver, jeg kan aldri fortelle hvordan den var fra min side for jeg har ingen til å gå god for meg. Det føltes veldig frustrerende da jeg stod midt oppi det.

– Hvorfor er det så vanskelig å snakke om?

– Det er fordi det er en sak der du ikke kan forsvare deg. Og ikke kan forklare. Fordi det kan du faktisk ikke. Det er alltid sånn i livet at det er noen sånne historier man ikke får til å forsvare seg mot. Og jeg har en sånn historie, hvor jeg føler det ble brukt med andre hensikter enn det det egentlig handlet om, sa Grande.