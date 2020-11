Mor siktet for å ha drept barna sine i Lørenskog – var ikke psykotisk

Sakkyndige har vurdert kvinnen som er siktet for å ha drept sine to mindreårige barn i Lørenskog kommune i sommer. De mener at hun ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket eller under observasjonsperioden.

Det opplyser morens forsvarer, advokat Gunhild Lærum til TV 2.

Den dobbeltdrapssiktede moren kan dermed straffes med fengsel hvis retten legger rapporten fra de sakkyndige til grunn.

– De kommer frem til at min klient har vært dypt depromert over tid, sier Lærum.

Kvinnen, som er i midten av 30-årene, er kjent med konklusjonen fra de sakkyndige.

Siktelsen mot henne er utvidet, opplyser advokaten. Politiet mener at kvinnen har underslått barnas midler, samt at hun har forsøkt å legge skylden for drapene på barnas far.

Døde trolig av kvelning

Moren har befunnet seg på sykehus siden hun ble siktet i saken.

– Hun er svært nedbrutt, og hun har det veldig vanskelig, sier forsvarer Lærum.

FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum bistår den drapssiktede kvinnen. Foto: NTB

TV 2 har tidligere skrevet at den sannsynlige dødsårsaken til de to barna er kvelning.

De to barna på ett og syv år ble funnet døde søndag 19. juli da brannvesenet rykket ut på en kontroll av et mulig branntilløp i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune.

Brannmannskapene fant den 35 år gamle moren kritisk skadd sammen med de to livløse barna i leiligheten.

Skulle hente barna

Umiddelbart ble kvinnens eks-mann, barnas far, siktet for drap. Han var på vei til leiligheten for å ta med barna på ferie da han fikk den fryktelige beskjeden.



Dagen etter ble siktelsen frafalt. Samtidig ble moren siktet i saken.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Øst politidistrikt, men de har så langt ikke besvart vår henvendelse.

Saken oppdateres.