Til Trine Skei Grande

Kronikkforfatteren deltok selv på den omtalte bryllupsfesten i 2008. Trine Skei Grande vil ikke kommentere anklagene i kronikken.

VAR PÅ FESTEN: Gro Spieler. Foto: Privat

«Historien om bryllupet er sannheten.» Reset forteller sannheten. Takk til Reset. Du sier at krefter i ytre høyre publiserer en gammel historie om intim kontakt i en kornåker for å holde Venstre ut av regjeringen.» «Toillprat.» sier vi på trøndersk.

Jeg er «varsleren» og er ikke høyreorientert, men langt ut på venstresida i politikken. Jeg er en av mange som var til stede sammen med deg Trine Skei Grande i et bryllup i 2008.

Dette har Skei Grande tidligere sagt om hendelsen

Jeg var edru og var svært sjokkert over framgangsmåten din, ved at du som en anerkjent politiker og godt moden kvinne gjorde tilnærmelser mot flere unge menn under festen, og at du til slutt dro sammen med en ung mann i kornåkeren. Det var ikke greit Trine. Du burde vært voksen nok til å beklage, istedenfor å nekte at det har skjedd. Vi er mange som var til stede i bryllupet og vet hva som skjedde.

Jeg kjenner gutten og familien og fikk aldri denne saken ut av hodet mitt etter bryllupet. Ventet på at du tok ansvar for hendelsen. Du lot som ingenting hadde skjedd. Derfor sendte jeg mail til deg, Trine i 2013. Du svarte med et spørsmål om du kunne få snakke med meg på telefon. Du sa til meg at du trodde jeg var en som ville deg vondt, men skjønte at det ikke var min mening. Du fortalte meg om hendelsen og fornektet ikke at det skjedde.

Din opptreden i det offentlige rom i januar 2018 ga heller ingen tillit. Du viste ingen ydmykhet, ingen anger, heller ingen omtanke. Like før du skulle bli tilsatt som statsråd i 2018 ringer du til mannen og sier at dere var to om det. Han sa det var greit, hadde ingen lyst til å gå ut i offentligheten med dette. Han hadde tiet om dette i ti år. Uka etter ringer du til ham og sier at det var han som « hoppa på.»

Det jeg opplevde da han gikk ut i pressen i 2018, er at han var utrolig raus og vennlig mot deg, Trine. Jeg ser at hendelsen blir underkommunisert fra hans side, fordi han synes det er veldig vanskelig og ønsker ikke noen vondt. Jeg kunne ikke sitte og se på dette nok en gang. Ikke bare for mannens skyld, men for alle de unge gutter som opplever liknende ting, føler skam, tier og som ikke blir hørt.

Årsaken til at jeg varslet i 2018 var min bekymring for den unge mannen og at jeg var sterkt kritisk til din og statsministerens håndtering av saken. Jeg etterlyste etikk, empati – og forlangte en unnskyldning. Den kom aldri.

Denne kronikken ble først publisert på Midtnorskdebatt.no.