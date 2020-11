Pai med laks og spinat

Til denne retten kan du bruke terte/pai form med løs bunn eller en form i porselen i 22-24 cm.

Dette trenger du:

250 g hvetemel

1 ½ dl flytende Melange*

1 egg (kan eventuelt erstattes av ½ dl fløte eller vann)

1-2 ss iskaldt vann

Fyll:

150 g røkelaks i strimler

150 g skinn og benfri fersk laksefilet i strimler

4 egg

3 dl melk

2 finsnittet vårløk

1-2 never fersk bladspinat

Ca. 50 g revet fast smakfull hvit ost

Slik gjør du:

Smuldre sammen hvetemel, flytende Melange, egg og iskaldt vann. Elt/kna sammen til en jevn deig. Pakk deigen i boks med lokk/plast og legg i kjøleskapet i 10-15 minutter.

Ha litt margarin i en paiform 22 cm, dryss med litt hvetemel i bunnen av formen (bruk en sikt). Kjevle ut den kalde paideigen og legg over i paiformen, dekke bunnen og opp på kantene. Sett i kjøleskapet 20-30 minutter.

Mens paibunnen står i kjøleskapet, strimle opp røkelaks og fersk laksefilet. Finsnitt vårløk. Varm 1 ss flytende Melange i en liten stekepanne og stek/surr spinat i 2-3 minutter, til den er myk.

Sett et stekebrett i stekeovnen og varm stekeovnen til 190 grader.

Dekk den ustekte paibunnen med bakepapir og legg over tørre erter eller ris (dette for at bunnen ikke skal krype under forstekingen). Sett paiformen på stekebrettet i den varme stekeovnen og stek i 10-12 minutter.

FORSTEKING: Fyll med tørre erter eller ris for at bunnen ikke skal krype. Foto: Wenche Andersen

Ta ut bakepapiret og risen/ertene. Legg spinat, finsnittet vårløk og røkt og fersk laks i strimler på den forstekte paibunnen. Pisk sammen egg, melk, salt og pepper og fordel over fyllet. Dryss over revet smakfull fast hvit ost. Sett paiformen tilbake på stekebrettet i den varme stekeovnen og stek i 30-40 minutter, til fyllet har stivnet/satt seg.

Paien skal være fast uten å være hard når du kjenner på den på toppen og ha en gylden farge. La paien hvile 10-15 minutter før servering. Server gjerne med en grønn salat.

