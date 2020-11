Forårsaket skrekkvelt. Nå utestenges sykkelstjernen i ni måneder

Det bekrefter Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) onsdag.

Team Jumbo-Visma-rytteren Groenewegen og landsmannen Fabio Jakobsen knivet om seieren på den første etappen i Polen rundt i august. Jakobsen hadde stor fart på utsiden, og Groenewegen presset ham inn mot gjerdet.

Jakobsen ble kastet over reklameskiltene. Skadene var så alvorlige at han ble lagt i kunstig koma. På et tidspunkt var han i livsfare.

Heldigvis overlevde Jakobsen, men skadene etter velten vil han bære med seg resten av livet.

Groenewegen har ikke syklet ritt siden Jakobsens skrekkvelt. Spurtstjernen har vært tydelig preget av hendelsen. Han fastholder at intensjonen aldri var å skade Jakobsen.

– Krasjen på den første etappen i Polen rundt vil alltid være et svart kapittel i karrieren min. Under sprinten endret jeg retning fra linjen min. Jeg er lei meg fordi jeg ønsker å være en rettferdig spurter. Konsekvensene er veldig uheldige og alvorlige. Jeg er veldig klar over det, og jeg håper at dette har vært en viktig lærdom for alle spurtere. Jeg følger nyhetene rundt Fabios opptrening tett. Jeg kan bare håpe at han én dag vil være tilbake, sier Groenewegen i en pressemelding.

UCI utestenger Groenewegen i ni måneder med tilbakevirkende kraft. Det betyr at han ikke får sykle ritt før 7. mai. Groenewegen går glipp av alle vårklassikerne, men nederlenderen er tilbake dagen før Giro d'Italia starter.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad er kritisk til lengden på utestengelsen.

– Jeg forstår at UCI vil statuere et eksempel, men de kommer til å få store problemer med å fremstå konsekvente med en så streng straff. Vi har jo sett mange stygge spurter etter krasjen til Groenewegen og Jakobsen hvor straffen har vært langt mildere eller ikke-eksisterende. Da forstår man at straffen til Groenewegen er konsekvensdømming, og ikke basert på selve handlingen hans, sier Kaggestad, og legger til:

– Det er kritikkverdig at UCI ikke nevner med en eneste setning hvordan de skal ta ansvar i fremtiden for å forebygge lignende straffer. I tillegg må jo arrangøren ta et ansvar – det oppløpet har vært beryktet lenge, hastigheten er ekstrem, gjerder fløy veggimellom, den var ikke kvalitetssikret.