En av årets store bilnyheter har akkurat kommet til Norge. Flere tusen kunder har ventet lenge på Volvos første elbil, denne uken leveres de første bilene til norske kjøpere.

Volvo har ikke gått ut med noen salgstall her, ut over at de har bekreftet at interessen for bilen har vært stor.

XC40 Recharge Pure Electric er det fulle navnet på bilen. Dette er altså den elektriske versjonen av kompakt-SUVen XC40. Den er allerede en storselger i ladbar hybrid-utgave her hjemme. Når den elektriske versjonen nå er her, er det ventet at den vil ta et ytterligere hopp på salgsstatistikkene.

Fra 520.000 kroner

– Dette har vi virkelig sett fram til og vi gleder oss til forhandlerne kan begynne å levere ut biler til kundene, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Volvo gikk først ut med en startpris på denne bilen på 490.000 kroner. Senere har dette blitt oppjustert til 520.000 kroner. Dermed legger Volvo seg relativt høyt prismessig. Men så gjenspeiler dette også at Volvo nå definerer seg som et premiummerke, med priser deretter.

Utleveringen til kunder fortsetter gjennom fjerde kvartal og inn i 2021. Norske kunder som har bestilt XC40 får informasjon om leveringstidspunktet av sin Volvo-forhandler.

Produksjonen har pågått en stund, nå er de første bilene endelig i Norge.

Rekkevidde på 417 kilometer

I henhold til den europeiske testprosedyren WLTP, får elektriske XC40 en rekkevidde på inntil 418 kilometer. XC40-modellen som selges i Norge får en WLTP-rekkevidde inntil 417 kilometer ettersom den norske salgsversjon kommer med et utstyrsnivå og spesifikasjoner som er tilpasset nordiske forhold.

– Dette er en høyreist SUV med masse kraft, firehjulsdrift og mulighet for hengerfeste – det er mange kunder som ser frem til å få bilen sin nå, sier Trosby, i en pressemelding.

XC40 er først ut i det som skal bli en stor elektrisk satsning fra Volvo.

Mest solgte i 2021

Bilen har to motorer som gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Den kommer med AWD (firehjulsdrift) som standard og batteriet har en nominell kapasitet på 78kWt. XC40 er tilgjengelig med tilhengerfeste og tillatt tilhengervekt er 1.500 kilo.

Hele 9.000 nordmenn sto på interesselisten, kun uker etter at den først ble vist frem.

– Det er mange som har bestilt bil og XC40 blir vår mest solgte modell det kommende året. Det er et stort antall biler som skal leveres ut på kort tid og våre forhandlere er klare til å gjennomføre dette så raskt som mulig, sier Trosby.

Startpris på 520.000 kroner betyr at elektriske XC40 på ingen måte er noen billigbil. Men responsen så langt tyder på at kundene ikke har blitt skremt bort av prisen.

Høyt utstyrsnivå

Elektriske XC40 kommer med mulighet for AC-lading opptil 11kW og DC-lading opptil 150kW. Ved hurtiglading kan batteriet lades til 80 prosent kapasitet på 40 minutter. XC40 leveres med Type 2-ladekabler og Volvo tilbyr en fastmontert vegglader som ekstrautstyr.

Bilen har høyt utstyrsnivå. Sportsseter, parkerings-sensorer, takrails og high performance lydanlegg er standard. I tillegg kommer Volvo her med Android Auto og Googles nye infotainmentsystem.

