Fant tusenvis av minkkadavre langs landevei

Danske myndigheter har besluttet at alle landets minker skal avlives, for å hindre spredningen av et mutert koronavirus som har spredt seg på flere minkfarmer i landet.

TV 2 har tidligere skrevet om at danskene har gravd kilometervis med groper, hvor minkene skal gravlegges.

For andre gang på en uke har imidlertid flere tusen minker falt av transporten, som skulle ha fraktet dem til gravplassen.

– Fra Ølgod til Nordenskov ligger de spredt utover hele veien. Det er snakk om tusenvis, og det blir bare verre og verre. Det var fullstendig vanvittig. Det er grotesk, sier Allan Lambertsen, en tilfeldig forbipasserende, til Ekstrabladet.

Strekningen mellom Ølgod og Nordenskov er cirka 20 kilometer lang.

Politiet i Sør- og Sønderjylland skriver på Twitter at det var en teknisk feil på lastebilen som førte til at minkene ramlet av lasten, tirsdag kveld.

Ikke første gang

På lørdag mistet en lastebil flere minker langs en strekning mellom Haverslev og Randers.

Lastebilen var på vei til et forbrenningsanlegg. Noen av de døde minkene skal ha utgjort en fare for bilistene som kjørte langs veien.

Sjåføren av lastebilen ble siktet for å ikke ha lastet minkene på en trafikksikker måte.

Selv om minkene blir avlivet for å forhindre spredningen av det såkalte cluster-5-viruset, så er det ingen fare for at de døde minkene som ligger langs veien vil ha bidratt til å spre koronasmitten.

– Det kommer til å kjøre mange lastebiler langs veien med minker, og det er uheldig at slike ting som dette skjer, men det utgjør ingen smitterisiko. Det er utåndingsluften som gjør minkene smittefarlige, og de utånder ikke når de er døde, sa stabsjef ved det danske matdepartementet, Karsten Aagard, i kjølvannet av hendelsen.

Lukt ved massegravene

Ifølge TV2 skriver politiet at massegravene som fylles av mink kan føre til at en ubehagelig lukt vil spre seg i gravenes nærområde.

Politiet slår imidlertid fast at lukten ikke er direkte farlig for mennesker i området.

Kanalen skriver at to tredjedeler av landets minkbestand allerede er slaktet, og at det er forventet at omtrentlige 12 millioner mink vil bli slaktet i landet totalt.

Forbundslederen for danske minkavlere, Tage Pedersen, møtte mandag den danske regjeringen for å diskutere regjeringens kompensasjon til minkavlerne.

– Akkurat nå så er alle veldig frustrert, og situasjonen sliter på mange mentalt. Men det ville ha vært nyttig om regjeringen nå kan sette seg ned, og få på plass en avtale om vår kompensasjon.

Regjeringskrise

Da statsminister Mette Frederiksen beordret at landets minker skulle avlives, brøt hun loven. Ifølge loven hadde hun kun rett til å kreve at minker ved gårder med påvist smitte skulle avlives.

Matministeren i landet, Mogens Jensen, uttalte tidligere at landet ikke kunne vente på ny lovgivning, tirsdag sa han imidlertid at han ikke var klar over at regjeringen brøt loven da de beordret masseavlivningen.

Dette har ført til at flere danske politikere har krevd at Jensen trer av, og partiet Nye Borgerlige har også fremmet mistillitsforslag.

Matdirektoratet visste at regjeringen brøt loven

Onsdag skriver avisen Berlingske at Matdirektoratet i landet faktisk var klar over at regjeringen ville bryte loven om de beordret masseavliving av minker.

Matdirektoratet er en virksomhet som sorterer under Matdepartementet, som igjen er ledet av matminister Jensen.

– Innad har kommunikasjonen vært helt tydelig, og Matdirektoratet har hele tiden tatt høyde for at det ville kreves lovhjemmel for å avlive minkene som ikke befant seg i risikosonene til gårdene med smitte, sier veterinærdirektør Hanne Larsen i en kommentar til TV2.