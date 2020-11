– Uholdbar ventetid for å få korona-svar

– Dette er helt uholdbart. Det kan føre til at flere blir smittet og er ødeleggende for smittesporingen vår, sier ordføreren i Hamar, Einar Busterud.

Mangler analyse-stoff

Ahus forklarer de lange ventetidene med enorm pågang og mangel på stoffet reagens, som benyttes i analysearbeidet. Dette stoffet er en internasjonal mangelvare.

– De siste ukene har laboratoriet ved Ahus hatt stor økning i antall koronaprøver. Samtidig har vi hatt utfordringer knyttet til forsyning av reagenser og engangsutstyr til instrumenter, skriver Janne Pedersen, direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi ved Akershus universitetssykehus (Ahus) til TV 2.

Flere kan bli smittet

Også kommuneoverlegen i Gjøvik, som også har vært hardt rammet av viruset, reagerer.

Hamar kommune opplyser at de har opplevd en svartid på opptil fire dager. På Gjøvik har folk ventet i opptil fem dager.

PROBLEMER: Akershus universitetssykehus (Ahus) opplyser at de må prioritere de testene som haster. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen

– Dette umuliggjør nesten arbeidet vårt ut fra strategien om testing, isolering og smittesporing. Og vi risikerer at de lange ventetidene fører til at eventuelt smittede nærkontakter sprer smitte, sier kommuneoverlege Siri Fuglem Berg.

To nye smittede ble bekreftet på Gjøvik igår. De hadde ventet fem dager på svaret.

– Dette er ikke bare vanskelig i forhold til smittevernsarbeidet. Ventetiden fører jo også til at de som er friske ikke kommer i jobb, framholder kommuneoverlegen.

Må prioritere

– Prøver knyttet til utbrudd og andre prøver som vurderes å haste blir prioritert, med svar innen 24 timer. Våre samarbeidspartnere er bedt om å merke prøver som haster, og å varsle om utbrudd hvor det forventes over 100 prøver. Ikke prioriterte prøver analyseres så raskt som mulig. Svartiden for disse er for tiden opp til tre dager, skriver Ahus-direktør Janne Pedersen til TV 2.

Ordføreren i Hamar har sendt bekymringsmelding til Fylkemannen.

Og opplyser at kommunen ikke vet hvor mange prøvesvar som mangler fra 5. og 6. november. Disse dagene ble rundt 1000 personer testet.

– En forutsetning for å drive smittesporing er at man faktisk er på sporet av smitten. Og ikke fire dager bak i løypa, sier Einar Busterud, som ber Fylkesmannen ta opp saken med departementet.

Ahus opplyser at det jobbes iherdig for å få så lav svartid som mulig.

– Målet er under to døgn også for prøver som ikke er knyttet til smitteutbrudd. Vi har utstyret vi trenger til å analysere prøver, men har nå noen utfordringer knyttet til manglende leveranser på reagenser for analysering av prøvene. Vi jobber aktivt med få endret på dette, skriver Janne Pedersen.