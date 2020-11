Meldingene de sendte rett før Sigbjørn (44) ble kidnappet og drept: – Han er redd

«Kom fort te togstasjonen så ser du mens eg hiva han i bagasjerommet fort deg bror».

Denne meldingen sendte én av de tiltalte til en kamerat, kort tid etter at han hadde overfalt det tilfeldige offeret Sigbjørn Sveli.

Natt til 9. desember i fjor ble 44-åringen fra Bryne utsatt for grov vold og frihetsberøvelse på Jæren.

Tidlig om morgenen neste dag døde han etter å ha blitt påtent av to 23 år gamle menn.

De risikerer begge forvaring for det vilkårlige drapet, som beskrives som «særdeles alvorlig og grovt» av aktor.

På rettens andre dag vitnet spesialetterforsker i Kripos, Cato Meijer.

Han har sammenstilt datatrafikken mellom de ulike involverte denne natten. I sin redegjørelse gikk han grundig gjennom de tiltaltes bevegelser i løpet av natten.

Her er tidslinjen drapsnatten 00.14-00.41: De tiltalte og offeret bevegde seg mot Vigrestad. I bilen sender den eldste av de tiltalte en rekke meldinger til en kamerat som de skulle treffe. 00.42-01.30: De tiltalte og offeret er på Vigrestad togstasjon, som omtales som det første åstedet. Her blir offeret utsatt for vold, før han plasseres i bagasjerommet på hans egen bil. 00.57-01.30: De tiltalte har tatt med seg offeret til en plass nord for Vigrestad. Her blir offeret utsatt for særdeles grov vold. 01.30-02.15: De tiltalte kjører nordover mot Bryne mens offeret ligger pakket inn i en presenning i bagasjerommet på bilen. 02.15-04.15: Mens offeret blir liggende i bilen er de tiltalte hjemme hos den eldste av de to. Omtrent klokken 03.30 kjøper 23-åringene en kanne med bensin. 04.15-06.50: De tiltalte kjører mot Regestranden i Sola, via Vaulen. Her tar de livet av offeret. Den eldste av de tiltalte sier det var han som tente på. Sigbjørn Sveli dør av brannskadene han påføres. De drar videre til Ølberg og dumper avdødes bil, før de tar en drosje tilbake til Bryne.

Sendte mange tekstmeldinger

Denne natten skulle de to 23-åringene møte en felles bekjent på Vigrestad, sør i Rogaland. Ifølge mobiltrafikk og deres forklaringer kan ting tyde på at planen var å rane en person som de involverte omtalte som «en pedofil».

Ekstreme tilfeldigheter skulle heller føre til at de møtte på Sveli. De gikk av ett stopp for tidlig. Der befant offeret seg. Han ble enig med de to om at han skulle få 200 kroner for å kjøre dem det siste stykket.

FØRSTE ÅSTED: Politiet beskriver Vigrestad stasjon som det første åstedet. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Han var på feil sted til feil tid. Meldinger den eldste av de to tiltalte sender til personen de skulle møte, avdekker hvordan tiltalte legger en plan om å banke opp Sveli og stjele bilen hans.

Ifølge tiltalen begynte voldsutøvelsen rett før klokken 00.30.

Mellom 00.17 og 00.38 sendes det en rekke SMSer mellom tiltalte og kameraten de skulle møte.

Slik var SMS-utvekslingen mellom de to kameratene: Enkelte av meldingene gjengis ikke av hensyn til de etterlatte.

Tiltalte klokken 00.17.23: Ring fort jævla vikitg. Er i en bil Tiltalte klokken 00.20.03: Ring opp fort Tiltalte klokken 00.20.21: Viktig Tiltalte klokken 00.20.41: Fikk transport Tiltalte klokken 00.26.08: Å han har penger i lommeboken Kameraten klokken 00.26.20: Ok Tiltalte klokken 00.26.37: Mener det når eg kommer hover me ham i bagasjerommet Kameraten klokken 00.27.02: Ring etter at du har gjort det da Tiltalte klokken 00.27.03: Bare gå rett til fører setet så tar me bilen å hive han k bagasjerommet Tiltalte klokken 00.27.03: Møte deg Tiltalte klokken 00.27.34: Får dårlig samvittighet Tiltalte klokken 00.27.27: Men vi gjør det Tiltalte klokken 00.27.45: Okei er du klar Tiltalte klokken 00.27.57: Vi er der øyeblikk Tiltalte klokken 00.28.00: Han er redf Tiltalte klokken 00.28.02: Nervøs Kameraten klokken 00.28.03: Skal opp til han andre Kameraten klokken 00.28.19: Slutt å mas nå Tiltalte klokken 00.28.31: Kor e du så møte eg deg ja men nå gjør me detta nå Tiltalte klokken 00.28.48: Oki??? Tiltalte klokken 00.29.05: Nå er med på vigrestad Tiltalte klokken 00.29.17: Eg sier du betaler meg så bære vi han i bagasjerommet Tiltalte klokken 00.29.33: Oki??? Tiltalte klokken 00.29.43: Vi er på Vigrestad nå Kameraten klokken 00.29.43: Rører han ikke jeg Kameraten klokken 00.30.32: Slutt å mas nå I dette tidsrommet har de to telefonsamtaler på henholdsvis 31 sekunder og på 02.59 minutter. Tiltalte klokken 00.36.51: Kom fort te togstasjonen så ser du mens eg hiva han i bagasjerommet fort deg bror Tiltalte klokken 00.36.58: Hahah morsomt Kameraten klokken 00.37.18: Du får gjer alt Kameraten klokken 00.37.21: Ok? Kameraten klokken 00.37.26: Rører han ikke, sier ikke no Tiltalte klokken 00.37.34: Ja lover men då må du komme nå Tiltalte klokken 00.37.37: Så ser du Tiltalte klokken 00.37.43: Fort deg er der øyeblikk Kameraten klokken 00.37.57: Står kun og ser på, er der om 5 Kameraten klokken 00.38.03: Ser kun på Tiltalte klokken 00.38.06: Oki fort deg er om 3

Kameraten skal vitne

Innledningsvis i etterforskningen ble denne kameraten også siktet for å ha medvirket til drapet.

På grunn av bevisets stilling ble sakene mot ham henlagt tidligere denne høsten.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

Han har også nektet for at han var på Vigrestad samtidig som de tiltalte, men overvåkningsbilder og telefontrafikk beviser at han møtte dem.

Etter planen skal han vitne for retten på torsdag.

– Som å forklare seg om en drøm

Før spesialetterforskeren fra Kripos begynte på sin redegjørelse, fortsatte utspørringen av den eldste tiltalte.

På tirsdag pekte den yngste på kameraten som pådriveren for de grusomme handlingene.

Under den eldstes forklaring fortalte han at synes det er vanskelig å hente frem detaljene fra hva som skjedde denne natten.

– Det er som å forklare seg om en drøm, gjentok han en rekke ganger.

Gikk på medisiner

Samtidig går han langt i å bekrefte forklaringen til kameraten.

Han sier det ikke er utenkelig at det var han som var pådriveren, men at han ikke skjønner hvordan han kan ha opptrådt på en slik måte.

23-åringen mener han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Både i avhør og i sin forklaring har han gjentatt at medisinene han gikk på gjorde at han ikke var seg selv.

Mannens forsvarer har også hentet inn en medisinsk ekspert, som senere i hovedforhandlingen vil vitne om mulige bivirkninger av medisinene han gikk på.

ANDRE DAG: Den eldstes forsvarer, Fredrik Schøne Brodwall, på rettens andre dag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Spørsmålet om psykisk helse

I løpet av de to første dagene i retten har det kommet tydelig frem at de to tiltalte har hatt en vanskelig start på livet.

De har vært inn og ut av en rekke barnevernsinstitusjoner, har vært under inngripende tiltak i barnevernet og har vært flyttet mye rundt.

De har begge flere dommer på seg fra tidligere, som blant annet omhandler vold, trusler og ran.

Etter pågripelsene i desember i fjor har fire rettsoppnevnte sakkyndige gjort judisielle observasjoner av begge de tiltalte. De har alle konkludert med at ingen av dem var utilregnelige da drapet skjedde.

De vil også innta vitneboksen i løpet av rettssaken.

Til slutt er det retten som skal ta stilling til spørsmålet om tilregnelighet.