Mercedes, Audi, Jaguar og Tesla har fått regjere i klassen for elektriske premium-SUV-er ganske lenge. Men nå plukker også BMW opp hansken, og skal kjempe om kundene.

Først kommer de med den elektriske utgaven av den mellomstore SUVen X3. Den er like rundt hjørnet.

Nå har de nettopp sluppet informasjon om en ny potensiell Norges-bestselger: iX.

Dette blir en stor SUV (tenk X5 pluss), med over 600 kilometers rekkevidde og rundt 500 hk – bygget på en helt nyutviklet og skalerbar plattform.

Her forventes det stor pågang. Men forhåndsreservasjoner blir det ikke.

Får ikke reservere

– Foreløpig planlegger vi ingen forhåndsordre eller reservasjonsløsning. Vi jobber heller mot å kunne ta konkrete ordre tidlig i prosessen, fordi vi vil ha god tilgang på produksjon. Men det blir selvsagt mulig å registrere sin interesse slik at man allerede er godt informert når vi åpner for bestilling, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby.

I motsetning til iX3, blir iX også levert med firehjulsdrift, når den kommer på markedet mot slutten av neste år. Det er nok viktig for mange norske kunder.

Designet er særpreget, mange vil kanskje også tenke dristig. Her viser BMW at de tenker nytt når de skal lage elektriske biler.

Typisk BMW

At bilen kommer til å bli lett gjenkjennelig som en BMW, er det ingen tvil om. Selv om en elbil trenger minimalt med kjøling, er de stående nyrene, eller grillen, en sentral del av designet.

I iX har nyrene imidlertid en annen funksjon enn på de andre modellene. De er "vinduet" til en rekke sensorer og systemer.

Eksteriøret ellers er ganske minimalistisk, og fokus på lav luftmotstand har gitt en Cd-verdi på bare 0,25. Det er lavt for en stor SUV. Sedanen Tesla Model S har for eksempel 0,21.

Innvendig er det god plassutnyttelse, slik vi er blitt vant med på elbilene. Bagasjeromsvolumet er oppgitt til rundt 500 liter. I tillegg vil bilen kunne ha både takstativ og hengerferste.

iX vil også få et helt nytt infotainmentsystem, inkludert en stor, buet skjerm på dashbordet. Hele bilen kan kobles opp til det kommende 5G-nettverket.

Med null moms og heller ikke avgift, kan BMW iX bli en svært konkurransedyktig bil i det norske markedet.

Over 500 hk

Det to elmotorene, ladesystemet og batteriet er femte generasjon av BMWs eDrive-teknologi. Uten å si nøyaktig hvilken effekt bilen vil få, ligger det an til å bli på minst 500 hk. Det igjen skal sikre 0-100 km/t på under 5 sekunder.

Testene indikerer videre at forbruket vil være på rundt 21 kW per 100 kilometer, med utgangspunkt i den nye og strengere WTLP-testmetoden.

Med et batteri på 100 kWt, skal det sikre at rekkevidden blir på over 600 kilometer. Her legger BMW seg dermed høyt, sammenlignet med dagens modeller. Tesla Model X er den som kommer nærmest – med 561 kilometers rekkevidde.

Slik ser det ut innvendig. Legg merke til rattdesignet og de store skjermene på dashbordet.

Hurtiglading

Like viktig som rekkevidde, er det hvor raskt den kan lades. Her loves det opptil 120 km på 10 minutter. Det skal være mulig takket være hurtiglading opptil 200 kW.

Batteriet skal kunne lades fra 10 til 80 prosent på 40 minutter.

Her har det skjedd en del de siste årene. Tesla sine hurtigladere klarer opptil 250 kW, mens Porsche Taycan skal klare 300 kW med sine Ionity-hurtigladestasjoner.

Bruker du 11 kW wallboks hjemme, kan du fullade fra iX fra 0 til 100 prosent på under 11 timer.

iX er en stor bil, BMW lover dessuten svært god plassutnyttelse her.

Selvkjørende

iX kommer også til å sette en ny teknologistandard for BMW. Den klarer blant annet å håndtere 20 ganger mer datainput, enn tidligere modeller. Resultatet av det, er at den kan ta imot dobbelt så mye informasjon fra ulike sensorer på bilen. Det skal blant annet brukes til å gjøre bilen mer selvkjørende.

Selvkjørende egenskaper er også bakgrunnen for det utradisjonelle rattet. Tanken er at formen på rattet skal gjøre det enkelt å gå fra autonom kjøring til vanlig aktiv kjøring, fordi man umiddelbart kan se styringsgraden på rattet under autonom kjøring.

iX vil dele produksjonslinje med både ladbare hybrider og biler med forbrenningsmotor. Det skal gi full fleksibilitet i produksjonskapasiteten.

Se flere bilder av nye iX her:

