Over 50.000 studenter reiser hjem til jul: – Vi er nok litt bekymret

– Vi er nok litt bekymret for at over 50.000 studenter skal reise fra Oslo og Bergen til små og store kommuner rundt i landet nærmere jul, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) til TV 2.

I Storbritannia innfører nå et «hjemreisevindu» for sine studenter mellom 3. og 9. desember. I den perioden øker landet kollektivtransportomfanget, får inn ekstra bemanning ved utdanningsinstitusjonene og avslutter all utdanning som krever oppmøte, skriver Sky News.

I Norge er det ikke planlagt lignende grep, men Aavitsland ved FHI opplyser om at de vil utarbeide en veiledning for å redusere smitterisikoen.

Flere tar grep

TV 2 har spurt flere norske utdanningsinstitusjoner om hvilke grep de har for sine studenter inn mot jul.

Til tross for at det ikke gjennomføres en konkret og koordinert hjemreiseplan fra myndighetenes side har en rekke av dem tatt grep før jul.

Ved NHH er fysiske eksamener avviklet dette semesteret, men mediekontakt Ingrid Aarseth Johannessen opplyser om at de har et inntrykk av at mange av studentene deres fortsatt er i Bergen.

– Noen har allerede reist til hjembyene sine og vi antar at flere drar hjem før siste digitale eksamen. Det innebærer at studentene sannsynligvis ikke reiser hjem i samlet flokk, men at hjemreisen blir spredt. Om vi må gjøre egne grep med tanke på studentenes hjemreise til jul, er ikke bestemt ennå. Det vil vurderes ut fra dialog med studentorganisasjonen om vi kan vente en opphoping i visse perioder, samt smittesituasjonen, sier hun.

– Har det vært noen koordinering med FHI/norske helsemyndigheter om hjemreisen til jul for studenter?

– Ikke ennå, men det kan bli aktuelt, sier Johannessen.

Forventer ikke stort reisetrykk

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) er alle eksamener denne høsten digitale. UiS forventer ikke noe stort hjemreisetrykk.

– En stor andel, rundt to tredjedeler, av våre 12.000 studenter bor fast i regionen. Det er dessuten stor spredning på når studentene har siste eksamen og når de møter opp igjen til nytt semester, og av den grunn forventes det ikke stort trykk når studentene skal reise hjem til jul, sier kommunikasjonsrådgiver Benedicte Pentz til TV 2.

Nord Universitet opplyser at de har avlyst fysiske samlinger på de studiene er det er aktuelt, og at de fleste eksamener nå er digitale. I tillegg er det aller meste av utdanning der over om halvannen uke.

– Etter dette vil nok våre studiesteder tømmes gradvis for studenter i tiden fram mot jul, sier kommunikasjonssjef Andreas Førde.

Kommune anbefaler karantene

I en pressemelding torsdag publisert på Kristiansund kommunes nettsider står det at kommuneoverlegene i flere kommuner i Møre og Romsdal anbefaler studenter som reiser hjem fra områder med høy smittespredning om å gå i frivillig tidagerskarantene.

– Vi anbefaler også at man i denne 10-dagersperioden så langt som mulig unngår kontakt med personer i risikogruppene, skriver kommunen.

Anbefalingen gjelder fra 12.11.2020 og ut året.

– Vi er kjent med at et stort antall studenter har kommet hjem, eller vil det i løpet av den nærmeste tiden. Dette gjør oss bekymret for at dette vil resultere i at smitten spres til våre kommuner, skriver kommunen.

20.000 utenlandsstudenter

I tillegg til studenter ved norske utdanningsinstitusjoner som reiser hjem reiser også omtrent 20.000 norske studenter i utlandet hjem til jul, ifølge Aavitsland.

Alle disse må gjennomgå ti dagers karantene. Regjeringen presiserte onsdag at disse kan gjennomføre denne hjemme, og at en slipper å bo på karantenehotellene nylig innførte krav om.

– De skal i karantene, og den kan utføres i foreldrenes bolig, og da må studenten holde avstand til de andre voksne i hjemmet, sier Aavitsland.

Høie: Nødvendig reise

Frem til 15. januar fraråder norske myndigheter all reise som ikke defineres som strengt nødvendige. Helseminister Bent Høie (H) er klar på at studenter må få reise hjem til jul:

– Det å reise hjem til jul, om du er student på hybel, er en nødvendig reise, sier ministeren til TV 2.

– Å reise hjem til jul bør en absolutt gjøre, fortsetter han.

Samtidig ber han dem om å være påpasselige:

– Du må ikke reise om du er syk, og tenke på hvor nær du er de du møter. Hver enkelt må tenke på den situasjonen de er i.