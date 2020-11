Regjeringen snur: – I kveld skal det feires med rødvin og take away

Da de nye innreisereglene ble kjent forrige fredag, fortvilte norske studenter som oppholder seg i Danmark og Sverige. For å komme seg hjem til familien i Norge, måtte de først tilbringe ti netter på karantenehotell og betale 5000 kroner for det.

Ettersom de må folkeregistrere seg i studielandet for å ta eksamen fikk ikke de bruke ett unntak fra regelen som lot dem ta karantenen hjemme. Men onsdag ettermiddag har regjeringen snudd.

Regjeringen skriver i en pressemelding at norske studenter i Norden likevel får gjennomføre karantenetiden i hjemmet.

«Regjeringen presiserer karantenereglene for studenter som kan gjennomføre karantene hjemme. Dette inkluderer norske studenter som studerer i ett av de nordiske landene. De trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge», står det i pressemeldingen.

— Det betyr så utrolig mye å kunne komme hjem til jul akkurat i år, sier Karoline Elise Flor Thunold (25) fra Trondheim. De siste fem årene har hun studert medisin ved Københavns Universitet.

Hun er blant 2500 norske studenter som for tiden studerer i et nordisk land. Til TV 2 opplyser FHI at de regner med at det er rundt totalt 20.000 norske studenter i utlandet.

— Jeg er veldig glad for at politikerne tar oss seriøst. Det viser at det går an å nå frem — og på bare halvannet døgn, sier hun til TV 2.

Selv om eksamen nærmer seg med stormskritt, har Thunold brukt nærmest all sin energi de siste dagene på å jobbe med denne saken.

— Det er en stor psykisk belastning å sitte i et annet land og ikke vite om man kommer hjem til jul. Det er klaustrofobisk og bekymringsfullt at man enten må sitte i utlandet eller på karantenehotell på julaften, sa hun til TV 2 før regjeringen snudde.

— Studentene nådde frem

Utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier da at karantenereglene ikke skal slå ulikt ut.

GLIPP: Forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at karantenereglene ikke skal slå ulikt ut.

— Karantenereglene skal ikke slå ulikt ut for norske studenter i og utenfor de nordiske landene på grunn av de spesielle reglene for Norden om hvor du skal være folkeregistrert. Nå presiserer vi at også norske studenter i Norden som vil komme hjem til jul kan gjennomføre karantenen sin hjemme, ikke på karantenehotell, sier Asheim.

I pressemeldingen presiseres det likevel at hovedregelen er at innreisekarantene skal gjennomføres på karantenehotell.

Medisinstudent Thunold er overbevist om at regjeringen snudde etter at utenlandsstudentene de siste dagene har jobbet hardt for å nå frem.

FORNØYD: Karoline Elise Flor Thunold er glad for at regjeringen endelig snudde.

— Jeg tror ikke det hadde skjedd om ingen hadde sagt noe, sier hun.

— Det betyr veldig mye å komme hjem i dagene opp til jul. Selv om det blir karantene på julaften, får jeg likevel se familien og kjenne lukta av pinnekjøttet, fortsetter hun.

Hun vil nå gjenoppta den tapte eksamenslesingen som hun har gått glipp av de siste dagene, men først:

— I kveld skal det feires med rødvin og takeaway, sier en tydelig glad student til TV 2.

— Viktig å få møte familien til jul

Det siste året har vært veldig spesielt for de fleste, og flere utenlandsstudenter har nærmest ikke sett familien hjemme i Norge. Thunold forteller at en jul med familien er ekstra viktig for studentene i år.

— Folk har ikke fått vært hjemme og besøkt familie siden mars, og derfor er det desto viktigere å få møte familien sin nå, forteller hun.

Medisinstudenten understreker at hun har den dypeste respekt for korona og smittevern, og er klar på at studentene skal overholde karantenereglene hjemme i Norge.

Hun har selv sittet i karantene fem ganger da hun har vært hjemme i Trondheim og jobbet på akutten på sykehuset.

Men selv om karantenetiden kan gjøres hjemme for studentene som kommer hjem, har overlege hos FHI, Preven Aavitsland, en klar beskjed:

— De skal i karantene, og den kan utføres i foreldrenes bolig, og da må studenten holde avstand til de andre voksne i hjemmet.