Bjarne Riis gir seg i laget til Edvald Boasson-Hagen

Eventyret ble kortvart for Bjarne Riis. Nå bekreftes det at den danske sykkelprofilen uansett ikke blir med videre selv om laget skulle klare å skaffe en ny sponsor.

NTT Pro Cycling melder i en pressemelding onsdag morgen at Bjarne Riis (56) gir seg som sportslig leder i laget etter inneværende sesong.

Laget som sykler på sørafrikansk WorldTour-lisens er i en alvorlig krise og står for øyeblikket uten sponsor neste sesong. Samtlige ryttere, blant dem Edvald Boasson-Hagen er fristilt fra sine kontrakter etter at hovedsponsor NTT trekker ut proppen i 2021.

Riis gjorde comeback i proffsirkuset da han tok fatt på jobben som sportslig leder i laget. Nå er det over. I pressemeldingen kommer det også frem at samtaler om at Riis og hans forretningspartnere Jan Bech Andersen og Lars Seier Christensen skal kjøpe en del av laget er aviklet.

Da Riis kom til laget i januar, ble det meldt at han hadde kjøpt en tredel av laget. Dette kjøpet ble aldri gjennomført.

– Å være del av NTT Pro Cycling gjennom dette unike året har vært en strålende erfaring for oss alle. Jeg har stor respekt for laget som Doug (Douglas Ryder journ. anm.) har bygget, og jeg vil takke for muligheten. Jeg ønsker ham alt det beste for fremtiden, sier Riis i en uttalelse.

Sesongen i seg selv ble også en enorm skuffelse for NTT-laget, som kun vant tre ganger på WorldTour-nivå.

Boasson-Hagen er fremdeles på jakt etter et ny kontrakt og arbeidsgiver. Da nyheten om lagets sponsortrøbbel sprakk, ga rudsbygdingen uttrykt for at han fremdeles er motivert til å satse videre.

– Jeg har vært mange år i sykkelsirkuset, men planen er å fortsette. Det hadde vært kjedelig å måtte gi seg fordi man ikke får seg et lag. Men det ser jeg for meg at skal gå i orden, sa Boasson-Hagen.

Også Rasmus Fossum Tiller har syklet for NTT. Han allerede funnet seg ny arbeidsgiver i form av det norske laget Uno-X.