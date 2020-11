Vi har fått første forvarsel flere steder i landet allerede. Vinteren er i anmarsj. Og den kommer som vanlig til å gi utfordringer for mange bileiere.

En av de største er at bilen rett og slett ikke vil starte. Som regel er årsaken enkel: At batteriet er flatt. Og det er ikke sikkert du får noe forvarsel her. En dag bare står du der – og kommer ingen vei.

Årsakene kan være flere, men som regel handler det om at batteriet begynner å få noen år på baken. Det har gradvis blitt svekket. Og med kulde på toppen, klarer det ikke lenger å gjøre jobben sin.

Koster ikke mye

Startvansker og flate batterier er det NAFs bilbergere rykker ut for oftest. Derfor er det veldig lurt å sjekke batteriet, før vinteren setter inn.

Enten kan du stikke innom et verksted eller en testestasjon og få målt batteriet. Eller du kan forebygge hjemme i garasjen eller på gårdsplassen – med en batterilader.

Med mindre batteriet er helt nede på felgen i utgangspunktet, vil det som regel ha god effekt. En batterilader trenger ikke koste mange hundrelapper, det er både en god og viktig investering.

Det beste er om du gir batteriet en god dose strøm før vinteren setter inn. Så gjerne følger opp dette et par ganger i løpet av vinteren.

Bilen står stille – likevel går den tom for strøm

Å måtte bestille veilhjelp fordi bilen ikke starter, er sjelden noen god start på dagen...

Forskjellig levetid

Dette er særlig viktig hvis bilen blir stående stille en periode, mens det er kaldt. For eksempel i vinter- eller påskeferien. Da er faren ekstra stor for at den ikke vil starte når du skal avgårde igjen.

Hva som er levetiden til et bilbatteri, finnes det ingen fasit på. Noen bileiere opplever at batteriet begynner å slite etter fire-fem år. Hos andre kan det vare betydelig lenger.

Batteriet er flatt, men må det byttes?

Smart sjekkliste

Her er det mange faktorer som spiller inn: Kvaliteten på selve batteriet, hvilket kjøremønster du har (mange småturer er det verste) – dessuten hvor bevisst du som bileier er på strømbruken når du er ute og kjører. Varmeapparat på fullt, varmetråder i front- og baktrute pluss oppvarmet ratt og setevarme både foran og bak – det blir i sum mye strøm.

NAF har laget en sjekkliste som er lur å følge for å få bilen klar for vinteren. Noe kan du enkelt gjøre selv, mens andre ting kan det være lurt å få hjelp til.

– Tro meg: Det smeller hvis dette går galt!

Batteriladere kommer i mange farger og fasonger. De siste årene har mange modeller blitt smekrere og kan også styres via en app.

10 tips for å gjøre bilen klar for vinteren : Dekk: Det aller viktigste på glatte vinterveier er at du har trygge og gode vinterdekk. Mønsterdybden skal være minst tre millimeter, men NAF anbefaler minimum fire millimeter. Husk at lufttrykket kan variere med temperaturforandringer. Sjekk derfor trykket en gang i måneden. Sjekk batteriet: Det er lett å unngå flatt batteri dersom du sjekker dette før den verste kulden setter inn. Selv kan du sørge for et batteri i toppform ved å vedlikeholdslade det flere ganger gjennom vinteren. Smør låser og dører: Vann som har samlet seg langs dørlistene og i dørlåsene fryser i kulden. Resultatet er at de ikke lar seg åpne. Bruk derfor silikonstift på alle dørlister og sprøyt inn låseolje i alle låser. Sjekk frostvæsken: Når ble frostvæsken på din bil kontrollert sist? Hvor mange minusgrader tåler kjølevannet? Dette kan et NAF-senter eller verksted raskt måle for deg. For lite frostvæske i systemet kan i verste fall føre til at kjølevannet fryser og skader motoren. Skift til tynnere motorolje: Tynnere olje gjør at motoren starter lettere i kulda. Det gir dermed mindre slitasje på motoren og den varer lengre. Husk å kontrollere oljenivået jevnlig. Lys: Sjekk at alle lysene virker som de skal. Om vinteren er det mørkt mesteparten av døgnet, og derfor helt avgjørende at lysene fungerer. Vindusviskerne: Sjekk at gummien på viskerne er hel og ren. Dersom den er slitt, så bytt viskere. Bruk håndbrekket jevnlig: Håndbrekket har lett for å sette seg fast i kulda. For å unngå dette, bør du derfor passe på å bruke håndbrekket ofte, slik at mekanismene er i jevnlig bevegelse. Sjekk frontruta: For trafikksikkerhetens skyld må du sørge for å ha ren og klar frontrute. Husk også å vaske den på innsiden. Fyll en bag med dette og plasser i bilen: - En god isskrape med tagger på en av sidene for å ta stålisen - Snøkost - Lommelykt - Låsolje - Dekkvask/-rens - Startkabler med overspenningsvern - Liten spade (gjerne sammenleggbar) - Hurtigkjetting eller autosokk - Ekstra varme klær, votter/hansker, hodeplagg og fottøy - Pledd

