126 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn

I tallet er det 1794 som har avlagt positiv koronatest de siste to ukene i hovedstaden.

Tirsdag meldte Oslo om 204 smittetilfeller de siste 24 timene, så onsdagens tall er 78 tilfeller lavere.

Oslo kommunes talloversikt viser at det fortsatt er bydel Stovner som har mest smitte per innbygger. 447,2 per 100 000. innbygger i bydelen er smittet de siste to ukene.

Stadig ligger Ullern lavest av bydelene smittemessig. Der er 115,7 per 100 000. innbygger smittet de siste 14 dagene.

Bydelen med flest smittetilfeller totalt de siste to ukene er Alna med 206 registrerte tilfeller.

Kjønnsfordelingen blant de smittede er veldig jevnt fordelt. 874 menn har testet positivt de siste 14 dagene, og 865 kvinner har gjort det.

Saken oppdateres.